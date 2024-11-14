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Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)

противоаварийные работы на мосту Метро
Противоаварийные работы на мосту Метро. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве в конце августа начались противоаварийные работы на мосту Метро. Это один из этапов работ по реставрации объекта, введенного в эксплуатацию в 1965 году.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, специалисты работают над установкой временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах сооружения. Это обеспечит безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала реставрации.

Кроме того, как отметил мэр столицы, проходят подготовительные работы по устройству выкаточных пирсов и подкрановых эстакад.

"Это позволит выполнять основные работы по монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройству ледорезов для обеспечения ледохода", — пояснил Кличко.

Также строители приступили к вибропогружениям свай в русле реки Днепр для устройства поддерживающих конструкций моста.

Фото 2 — Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)
Фото 3 — Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)
Фото 4 — Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)
Фото 5 — Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)
Фото 6 — Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)
Фото 7 — Кличко отчитался, как идут противоаварийные работы на мосту Метро (ФОТО)

"Сегодня Мост Метро работает в ограниченном режиме по грузоподъемности. На время выполнения противоаварийных работ движение авто и поездов метрополитена сооружением сохранено между правым и левым берегами Днепра. Также обеспечено судоходство", — подчеркнул Кличко.

О мосте Метро

В Киеве шесть автомобильных мостов через Днепр, и "мост Метро" – один из самых старых.

Его ввели в эксплуатацию в 1965 году. Это было первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках.

Через мост проходит Святошинско-Броварская линия метро – так называемая "красная ветка". Вместе с Русановским мостом они соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом, зоной отдыха – Гидропарком.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения.

Противоаварийные работы на мосту Метро в столице будут стоить бюджету 2 миллиарда гривен. Реставрация аварийного моста будет длиться не больше двух лет.

В 2023 году КГГА со ссылкой на оценки европейских специалистов сообщало, что перестроить "мост Метро" стоит не менее 500 млн евро.

Автор:
Светлана Манько