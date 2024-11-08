В Киеве возобновили строительство метро на Виноградарь (ФОТО)

Компания "Автострада" начала работу над продолжением строительства Сырецко-Печерской линии метро на столичный жилмассив Виноградарь.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в целом предусмотрено строительство двух станций — "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Участок от станции "Сырец" до станции "Мостицкая" будет прокладываться закрытым способом — методом туннельной проходки. От "Мостицкой" до "Проспекта правды" – открытым способом.

Сообщается, что общая протяженность строительства (от ст. "Сырец" до ст. "Проспект Правды") составляет 3, 78 км.

На участке "Мостицкая" — "Проспект Правды" специалисты компании "Автострада" продолжают строительство уникального для Украины двухъярусного прямоугольного монолитного тоннеля.

"Такая конструкция обусловлена спецификой инфраструктуры плотно застроенного жилого района. В настоящее время разрабатываем котлован и монтируем систему креплений для дальнейшего строительства тоннеля. На забетонированных участках, оставшихся от предыдущего подрядчика, продолжаем настраивать ремонтно подходящую гидроизоляционную систему из ПВХ-мембраны", – объясняют в компании.

Там добавляют, что такая гидроизоляция была использована при строительстве участка тоннеля между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Также на готовых участках тоннеля специалисты выполняют обратную засыпку грунтом. На других строительных площадках объекта ведутся подготовительные работы.

В "Автостраде" отмечают, что сооружение метро на Виноградаре компания начала за собственные оборотные средства, без авансов.

Отметим, компания Автострада была признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградарь в Киеве.

Стоимость работ составляет 13,78 миллиарда гривен, а завершить строительство планируют через 2,5 года.

Проблемы со строительством ветки метро на Виноградаре

В декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

По условиям договора у заказчика было право отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.

Учитывая это, Киевский метрополитен отказался от обязательств по части выполнения строительных работ по договору, о чем и сообщил подрядчику.

В ноябре 2018 года Киевский метрополитен и "Киевметрострой" заключили договор, а закончился он 11 декабря 2023 года.

Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.

Уже 139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь в столице, возложил полученные деньги на депозит.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый председатель наблюдательного совета объявил, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале 2020 года по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски. В частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградаре.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, а также в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградаре до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование по хищению 530 млн грн на строительстве метро на Виноградаре.