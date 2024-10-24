Кличко отчитался, как идет строительство Подольско-Воскресенского моста (ФОТО)

В Киеве продолжаются работы по строительству одного из известнейших долгостроев, Подольско-Воскресенского мостового перехода. Уже построен участок к дороге на улице Петра Вершигоры до разворотного конца трамвая. Мост могут открыть уже в начале ноября этого года.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он рассказал, что проверил, как продолжаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода, в частности, на съезде с моста в направлении проспекта Романа Шухевича.

Как отметил Кличко, уже завершили строительство участка дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая. Там устроили дорожное покрытие, тротуары, велодорожки, сеть дождевой канализации, подпорные стены и шумозащитные экраны.

В настоящее время идет строительство 90-метрового тоннеля для движения автомобилей под железной дорогой до ул. Бальзак.

"Специалисты обустраивают плиты перекрытия тоннеля, сети наружного освещения, дождевой канализации. Но комплекс сопутствующих работ по устройству лестниц и пандусов — к обеим платформам железнодорожной станции "Радужный" (Троещина-2)", — отметил мэр столицы.

Он подчеркнул, что все работы ведутся с учетом принципов безбарьерности.

"Строительство продолжается круглосуточно по согласованию с Киевской городской военной администрацией — ввиду условий военного положения. Но в сотрудничестве с Укрзализныцей, чтобы не останавливать движение железнодорожного транспорта, имеющего стратегическое значение", — убеждает мэр.

Как заявил Кличко в эфире Киев-24, Подольско-Воскресенский мост могут открыть уже в начале ноября этого года. По словам мэра, уже построен участок к дороге на улице Петра Вершигоры до разворотного конца трамвая.

Отметим, 1 декабря 2023 года в Киеве открыли проезд по Непостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что работы на объекте в мае 2024 перевели в круглосуточный режим. Также рядом с переходом продолжается сооружение тоннеля под железнодорожными путями вблизи железнодорожной станции "Радужный".

Напомним, 30 августа в Киеве открыли движение съездами и заездами на новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Также завершили работы по асфальтированию и открыли движение в обе стороны еще одним обновленным объектом — участком Большой кольцевой — от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое.