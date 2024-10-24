Кличко відзвітував, як триває будівництво Подільсько-Воскресенського мосту (ФОТО)

У Києві продовжуються роботи з будівництва одного з найвідоміших довгобудів, Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Вже побудована ділянка до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая. Міст можуть відкрити вже на початку листопада цього року.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він розповів, що перевірив, як продовжуються роботи з будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, зокрема, на з’їзді з моста в напрямку проспекта Романа Шухевича.

Як зазначив Кличко, вже завершили будівництво ділянки дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая. Там влаштували дорожнє покриття, тротуари, велодоріжки, мережу дощової каналізації, підпірні стіни та шумозахисні екрани.

Наразі триває будівництво 90-метрового тунелю для руху автівок під залізницею до вул. Бальзака.

"Фахівці облаштовують плити перекриття тунелю, мережі зовнішнього освітлення, дощової каналізації. Та комплекс супутніх робіт із влаштування сходів і пандусів — до обох платформ залізничної станції «Райдужний» (Троєщина-2)", - зауважив мер столиці.

Він підкреслив, що усі роботи ведуть з урахуванням принципів безбар’єрності.

"Будівництво триває цілодобово за погодженням із Київською міською військовою адміністрацією — зважаючи на умови воєнного стану. Та у співпраці з Укрзалізницею, щоб не зупиняти рух залізничного транспорту, який має стратегічне значення", - переконує мер.

Як заявив Кличко в ефірі Київ-24 Подільсько-Воскресенський міст можуть відкрити вже на початку листопада цього року. За словами мера , вже побудована ділянка до дороги на вулиці Петра Вершигори до розворотного кінця трамвая.

Зауважимо, 1 грудня 2023 року у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що роботи на об’єкті у травні 2024 року перевели у цілодобовий режим. Також поряд з переходом триває спорудження тунелю під залізничними коліями поблизу залізничної станції “Райдужний”.

Нагадаємо, 30 серпня у Києві відкрили рух з"їздами та заїздами на новий шляхопровід на перетині вулиць Полярної та Богатирської. Також завершили роботи з асфальтування та відкрили рух в обидва боки ще одним оновленим об’єктом - ділянкою Великої кільцевої – від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе.