У Києві відновили будівництво метро на Виноградар (ФОТО)

Компанія "Автострада" розпочала роботи над продовженням будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на столичний житловий масив Виноградар.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що загалом передбачено будівництво двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди".

Ділянка від станції "Сирець" до станції "Мостицька" прокладатиметься закритим способом - методом тунельної проходки. Від "Мостицької" до "Проспекту правди" – відкритим способом.

Повідомляється, що загальна протяжність будівництва (від ст. "Сирець" до ст. "Проспект Правди") становить 3, 78 км.

Наразі на ділянці "Мостицька" - "Проспект Правди" фахівці компанії "Автострада" продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю.

"Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю. На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, продовжуємо влаштовувати ремонтно придатну гідроізоляційну систему з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію", - пояснюють в компанії.

Там додають, що така гідроізоляція була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Також на готових ділянках тунелю фахівці виконують зворотну засипку грунтом. На інших будівельних майданчиках об’єкта ведуться підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає 6 будівельних дільниць.

В "Автостраді" наголошують, що спорудження метро на Виноградар компанія розпочала за власні обігові кошти, без жодних авансів.

Зауважимо, компанія "Автострада" була визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві.

Вартість робіт складає 13,78 мільярда гривень, а завершити будівництво планують через 2,5 року.

Проблеми з будівництвом гілки метро на Виноградар

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

Вже 139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар у столиці, поклав отримані гроші на депозит.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.