У Києві відновлять будівництво метро на Виноградар в найближчі місяці: вже відомий підрядник

Група компаній “Автострада” визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві і почне роботи найближчим часом.

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Про це повідомив власник групи компаній “Автострада” Максим Шкіль.

За його словами, для компанії рішення щодо заходу на ринок будівництва метро є стратегічним, адже до цього готувались 3 роки.

Які виклики бачать?

Як зауважив Шкіль, перше, потрібно провести детальний аналіз стану виконання робіт, над якими працювали попередні підрядні організації. Далі необхідно співставити фактично виконані обсяги робіт і ті, які потрібно виконати відповідно до існуючих проектних рішень. Після чого необхідно провести коригування проекту в частині обсягів, виду робіт та їх вартості.

"Для цього в "Автострада" є власний проектний інститут з окремим підрозділом підземного будівництва, в якому працівники мають значний досвід проектування метро. Відповідно цей етап робіт розпочнемо негайно", - повідомив Шкіль.

Він додав, що паралельно з документальною роботою, компанія планує в найближчі місяці розпочати саме будівництво метро на Виноградар.

"В темпі, яким ми звикли працювати, а це завжди максимально можливий темп, потрібно робити 9 будівельних дільниць, на яких організовувати цілодобову роботу. В сьогоднішніх реаліях забезпечити такий підхід з перших днів є неможливо, оскільки за останні 10 років галузь будівництва метро практично втрачена. З перших днів "Автострада" задіє своїх працівників, паралельно з цим, щоб вийти на максимальні графіки будівництва, буде проведено набір та навчання персонала, фактично будемо відроджувати галузь метробудування", - підкреслює Шкіль.

Він наголосив, шо оскільки багато хто з будівельників мобілізований, цей фактор ускладнює задачу.

Будувати почнуть власним коштом

Крім того, суттєвий фактор, який буде впливати на темпи будівництва — це вчасне фінансування з боку держави виконання робіт.

"На першому етапі плануємо розпочати роботи за власний рахунок, без авансів, далі поступово будемо нарощувати темп, паралельно організуємо набір, навчання та перекваліфікацію персоналу", - розповів Шкіль.

Він ставить перед компанією задачу, щоб при умові належного фінансування, вийти в 2025 році на повний темп роботи в цілодобовому режимі по всім ділянкам будівництва. Загалом планується задіяти понад 4000 працівників.

Загальна сума інвестицій в цей проект складе понад 50 млн доларів США. Компанія планує в найближчий місяць законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро, на суму понад 30 млн доларів США.

"Також для того, щоб не було зупинок будівництва, розраховуємо на кредитні кошти та власний обіговий капітал в межах 1 млрд грн — ці кошти будуть використовуватись на випадок, якщо у замовника буде затримка з фінансуванням. Це дозволить покривати короткі касові розриви та продовжувати роботи", - зазначив Шкіль.

Він запевняє, що "Автострада" зробить все необхідне, щоб проект був реалізований швидко та якісно.

Нагадаємо, у травні КП "Київський метрополітен" оголосив тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар.

Завершити будівництво планують щонайбільше через 2,5 року.

Проблеми з будівництвом гілки метро на Виноградар

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

Вже 139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар у столиці, поклав отримані гроші на депозит.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.