"Київський метрополітен" шукає фахівців з обслуговування та ремонту ескалаторів

КП "Київський метрополітен" оголосило набір фахівців з обслуговування та ремонту ескалаторів за різними напрямами. Зокрема відкриті такі вакансії: слюсар-електрик, слюсар-ремонтник, електромеханік та інші.

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Про це повідомляє комунальне підприємство.

Зазначається, що вимоги до кандидатів/кандидаток є наступними:

професійно-технічна освіта (бажано в галузі механіки, електротехніки або аналогічній сфері);

відповідальність, уважність і вміння працювати в команді;

досвід роботи з обслуговування та ремонту ескалаторів буде перевагою.

Серед обов'язків "Київський метрополітен" називає наступні:

керування ескалатором;

регулярне технічне обслуговування ескалаторів;

діагностика та ремонт несправностей;

виконання планових та аварійних ремонтних робіт.

Умови роботи, які пропонує "Київський метрополітен":

заробітна плата від 14 000 до 21 100 грн;

офіційне працевлаштування;

стабільні соціальні гарантії;

від 28 днів відпустки на рік (з поступовим збільшенням кількості днів);

можливості для професійного росту та розвитку.

Усі зацікавлені у вакансії можуть звертатися за телефоном (044) 238-47-06 або заповнити форму за посиланням, після чого з ними зв’яжуться фахівці з кадрової роботи.

У "Київському метрополітені" нагадують, що у столичній підземці працює 122 ескалатори різної глибини залягання. Для справної роботи, обладнання потребує періодичних ремонтів, регулярного обслуговування та дбайливого ставлення.

Мобілізація чоловіків посилила кадровий голод у київському метро

За інформацією виконуючого обов’язки начальника комунального підприємства Віктора Вигівського, наразі жінки складають 41% від загальної кількості працівників метрополітену. Серед них є не лише представниці традиційно "жіночих" професій, а й жінки, які опановують спеціальності, що раніше вважалися переважно чоловічими.

Так, наразі в технічній школі метрополітену вже проходить навчання майбутня машиністка електропоїзда. Це перша жінка, яка проходить підготовку за цією спеціальністю в історії підприємства.

Водночас, КП "Київський метрополітен" зіштовхується з дефіцитом кадрів, особливо за такими спеціальностями як слюсар, токар, електрик, машиніст. Наразі вакантними залишаються понад 15% посад.

Ця ситуація зумовлена специфікою роботи у метрополітені, вимушеною міграцією та мобілізаційними заходами. Багато вакансій вимагають не лише відповідної освіти, а й додаткового навчання безпосередньо на підприємстві, що займає близько 12 місяців.

Зазначимо, що у червні у зв'язку з дефіцитом фахівців робітничих професій у київському метрополітені змінили графіки руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами збільшився до 3-4 хвилин, а у міжпікові – до 6-6,5 хвилин. Графіки ж вихідного дня залишились без змін: час очікування поїзда складає 6-7 хвилин.