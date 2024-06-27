"Київміськсвітло" відкрило низку вакансій через брак кадрів: кого шукають

На сьогоднішній день брак кадрів у КП "Київміськсвітло" сягає майже 14%. Як інформує комунальне підприємство, з початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ вступили 27% працівників.

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Про це повідомляє Київська міська рада.

Кого шукає підприємство

Так, "Київміськсвітло" оголосило пошук фахівців на такі посади:

електромонтер з експлуатації розподільних мереж (ІІІ–ІV розряд);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (III–IV розряд);

інженер з налагодження й випробувань (І категорія);

інженер з проєктно-кошторисної роботи (І категорія);

фахівець інформаційних технологій (І категорія);

машиніст автовишки та автопідйомника (V розряд);

диспетчер підприємства виробничо-диспетчерської служби;

майстер І групи експлуатаційного-технічного району.

Детальніша інформація щодо працевлаштування в "Київміськсвітлі" – за телефоном: 044-293-36-13 (відділ кадрів).

В Україні загострюється ситуація з дефіцитом кадрів

Зауважимо, дефіцит кадрів на ринку праці в Україні лише загострюється, адже вакансій стає все більше, кількість шукачів незначно, але зменшується, тож конкуренція продовжує падати.

Зокрема, згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 74% роботодавців, опитаних у рамках дослідження ринку праці України, відзначили, що відчувають дефіцит кадрів. Ще 17% опитаних зіткнулися з кадровим голодом частково.

Серед проблем, які існують на ринку праці Україні, роботодавці назвали вигорання і втому співробітників, неготовність рекрутерів і роботодавців до співпраці з кандидатами 40+, диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу, відсутність стратегічного управління демографічними процесами тощо.

За прогнозами експертів, Україні не вистачатиме до 4,5 мільйона робочих рук уже до 2030 року. Виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап додав, що протягом шести років 2 мільйони людей підуть із ринку праці через старіння та міграційні процеси.

Додамо, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.

А "Київський метрополітен вимушений через брак кадрів збільшити інтервал між поїздами.