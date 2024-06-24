Київський метрополітен призупинив прийом заяв на курси машиністів: яка причина

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" повідомляє про тимчасове призупинення прийому заявок на курси машиністів у зв'язку з необхідністю опрацювання великої кількості отриманих анкет.

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Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, менш ніж тиждень з моменту оголошення набору на курси підприємство отримало понад 450 анкет від кандидатів.

Зараз фахівці відділу кадрів КП вже розпочали роботу з відбору кандидатів. При цьому столична влада нагадує, що кількість місць у групі слухачів курсів обмежена й становить 30 осіб.

Нагадаємо, що "Київський метрополітен" нещодавно розпочав набір на курси підготовки машиністів електропоїздів у своїй технічній школі, плануючи реєстрацію бажаючих до 19 серпня. Навчання ж розпочнеться 2 вересня та триватиме 26-28 тижнів.

Слухачі курсів отримуватимуть стипендію близько 8000-8500 гривень на місяць. Після успішного завершення навчання та отримання відповідного посвідчення випускники зможуть розпочати роботу машиністами з орієнтовною заробітною платою 28 тисяч гривень.

Мобілізація чоловіків посилила кадровий голод у київському метро

За інформацією виконуючого обов’язки начальника комунального підприємства Віктора Вигівського, наразі жінки складають 41% від загальної кількості працівників метрополітену. Серед них є не лише представниці традиційно "жіночих" професій, а й жінки, які опановують спеціальності, що раніше вважалися переважно чоловічими.

Так, наразі в технічній школі метрополітену вже проходить навчання майбутня машиністка електропоїзда. Це перша жінка, яка проходить підготовку за цією спеціальністю в історії підприємства.

Водночас, КП "Київський метрополітен" зіштовхується з дефіцитом кадрів, особливо за такими спеціальностями як слюсар, токар, електрик, машиніст. Наразі вакантними залишаються понад 15% посад.

Ця ситуація зумовлена специфікою роботи у метрополітені, вимушеною міграцією та мобілізаційними заходами. Багато вакансій вимагають не лише відповідної освіти, а й додаткового навчання безпосередньо на підприємстві,що займає близько 12 місяців.

Зазначимо, що у червні у зв'язку з дефіцитом фахівців робітничих професій у київському метрополітені змінили графіки руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами збільшився до 3-4 хвилин, а у міжпікові – до 6-6,5 хвилин. Графіки ж вихідного дня залишились без змін: час очікування поїзда складає 6-7 хвилин.