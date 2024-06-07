Через мобілізацію машиністами поїздів київського метро стають жінки

У КП "Київський метрополітен" йдуть працювати жінки. Зокрема наразі одна жінка навчається на машиніста. Крім того, жінки працевлаштовуються й на інші спеціальності.

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Про це повідомив в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський, який розповів про кадрову ситуацію та роботу із залучення нових фахівців.

За його словами, наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка.

Як зауважив Вигівський, ця група завершить навчання та вийде на лінію наприкінці цього року. Водночас найближчим часом КП "Київський метрополітен" оголосить новий набір на курси машиністів та сподівається, що до них долучаться як чоловіки, так і жінки.

У столичному метрополітені вже працює 41% жінок

За інформацією Вигівського, загалом на підприємстві працює 41% жінок і 59% – чоловіків.

Ситуація з браком фахівців у столичному метро пов’язана зокрема зі специфікою професії, вимушеною міграцією та мобілізаційною роботою.

"На сьогодні ми маємо більше 15% вакантних посад на підприємстві. Це вакансії слюсарів, токарів, електриків, машиністів метро", – підкреслив Вигівський.

Він зауважив, що метрополітен є вузькопрофільним підприємством і має багато специфічних вакансій, які вимагають не лише відповідної освіти, а й потребують безпосереднього навчання в умовах підприємства. Це стосується машиністів, енергодиспетчерів, слюсарів та поїзних диспетчерів. Загалом період адаптації спеціаліста до умов підприємства займає близько 12 місяців.

В метро Києва збільшують інтервал руху поїздів

Нагадаємо, що через брак фахівців з 3 червня поїзди столичного метро почали курсувати за іншими графіками.

Так, інтервали збільшились на одну хвилину в міжпікові години та на 45 секунд у пікові.

Разом із тим, як наголосив Вигівський, за результатами моніторингу пасажиропотоків критичної ситуації немає. Наявна парність поїздів забезпечує перевезення всіх пасажирів і дає змогу заповнювати вагони в допустимих нормах.

Раніше повідомлялося, що нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%.