Ремонт "синьої" гілки метро у Києві: аварійну ділянку розібрали та почали зміцнювати бетоном (ФОТО)

Аварійну ділянку метрополітену між станціями "Деміївська" і "Либідська" у Києві розібрали та почали зміцнювати бетоном прилеглий тунель. На новій ділянці планують встановити вібропоглинаюче кріплення рейок, щоб зменшити ймовірність повторної аварії.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив Максим Шкіль, власник групи компаній "Автострада", яка виконує роботи.

"З огляду на соціальну важливість, звітую про капітальний ремонт тунелю між станціями метро “Деміївська” – “Либідська”: "Автострада" завершила демонтаж аварійної ділянки та почала укріплення залізобетонною “сорочкою” частин старого тунелю, які прилягають до аварійної ділянки з обох боків", - зазначив Шкіль.

Він пояснив, що підтримувальна “сорочка” - це залізобетонна труба, яка повністю повторить округлу геометрію тунелю, що загалом підсилить проблемну ділянку.

Крім того, перед початком влаштування посилення тунелю залізобетонною “сорочкою” було виконано ряд підготовчих робіт: поверхню бетонних тюбінгів було ретельно зачищено, щоб виявити недоліки та деформації кільцевої оправи.

"Оскільки тунель обводнений, потрібно було ретельно герметизувати всі шви, найменші тріщини та щілини в оправі. Тому спочатку через спеціальні ін’єкційні пакери, попередньо встановлені в оправу тунелю, було проведено нагнітання двокомпонентної поліуретанової смоли, яка при контакті з водою збільшується у декілька разів і заповнює найдрібніші пори", - уточнив Шкіль.

За його словами, після цього в кесони тюбінгів було встановлено армокаркас та розпочато процес торкретування (набризк “мокрого” торкрет-бетону) - набризк готового пластичного бетонного розчину на підготовлену поверхню.

"Як це відбувається: бетонна суміш з водою та пластифікаторами подається в приймальний бункер насоса і транспортується до торкрет-форсунки, де змішується із затверджувачами і під високим тиском подається на поверхню. Пластичний бетонний розчин при “мокрому” торкретуванні добре заповнює кесони (поглиблення) тюбінгів та замикає в собі вже частково гідратований цемент, що значно покращує зчеплення з поверхнею оправи тунелю", - розповів Шкіль.

Він додав, що по завершенню торкретування будівельники влаштують гідроізоляцію, встановлять металеві радіальні каркаси та приступлять до безпосереднього спорудження посилення тунелю монолітною набризк-бетонною “сорочкою”, яка також виконуватиметься методом “мокрого” торкретування.

Шкіль наголосив, що роботи з відновлення тунелю між “Либідською” та “Деміївською” тривають цілодобово, без вихідних.

Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях щалишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.