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Ремонт "синей" ветки метро в Киеве: аварийный участок разобрали и начали укреплять бетоном (ФОТО)
Аварийный участок метрополитена между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве разобрали и начали укреплять бетоном близлежащий тоннель. На новом участке планируют установить вибропоглощающее крепление рельсов, чтобы снизить вероятность повторной аварии.
Об этом сообщил Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", выполняющей работы.
"Учитывая социальную важность, отчитываюсь о капитальном ремонте тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская": "Автострада" завершила демонтаж аварийного участка и начала укрепление железобетонной "рубашкой" частей старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон", – отметил Шкиль.
Он пояснил, что поддерживающая "рубашка" - это железобетонная труба, которая полностью повторит округлую геометрию тоннеля, что усугубит проблемный участок.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, перед началом устройства усиления тоннеля железобетонной рубашкой был выполнен ряд подготовительных работ: поверхность бетонных тюбингов была тщательно зачищена, чтобы выявить недостатки и деформации кольцевой оправы.
"Поскольку тоннель обводнен, нужно было тщательно герметизировать все швы, наименьшие трещины и щели в оправе. Поэтому сначала через специальные инъекционные пакеры, предварительно установленные в оправу тоннеля, было проведено нагнетание двухкомпонентной полиуретановой смолы, которая при контакте с водой увеличивается. и заполняет мельчайшие поры", - уточнил Шкиль.
По его словам, после этого в кессоне тюбингов был установлен армокаркас и начат процесс торкретирования (набрызг "мокрого" торкрет-бетона) - набрызг готового пластичного бетонного раствора на подготовленную поверхность.
"Как это происходит: бетонная смесь с водой и пластификаторами подается в приемный бункер насоса и транспортируется в торкрет-форсунку, где смешивается с отвердителями и под высоким давлением подается на поверхность. и замыкает в себе частично гидратированный цемент, что значительно улучшает сцепление с поверхностью оправы тоннеля", - рассказал Шкиль.
Он добавил, что по завершению торкретирования строители устроят гидроизоляцию, установят металлические радиальные каркасы и приступят к непосредственному сооружению усиления тоннеля монолитной набрызг-бетонной рубашкой, которая также будет выполняться методом мокрого торкретирования.
Шкиль подчеркнул, что работы по восстановлению тоннеля между Лыбидской и Демеевской продолжаются круглосуточно, без выходных.
Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года.
Киев закрыл новейший участок метро
Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.
Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".
Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.
Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме обособленно от остального метрополитена.
24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.