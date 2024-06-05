Ремонт "синей" ветки метро в Киеве: аварийный участок разобрали и начали укреплять бетоном (ФОТО)

Аварийный участок метрополитена между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве разобрали и начали укреплять бетоном близлежащий тоннель. На новом участке планируют установить вибропоглощающее крепление рельсов, чтобы снизить вероятность повторной аварии.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", выполняющей работы.

"Учитывая социальную важность, отчитываюсь о капитальном ремонте тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская": "Автострада" завершила демонтаж аварийного участка и начала укрепление железобетонной "рубашкой" частей старого тоннеля, прилегающих к аварийному участку с обеих сторон", – отметил Шкиль.

Он пояснил, что поддерживающая "рубашка" - это железобетонная труба, которая полностью повторит округлую геометрию тоннеля, что усугубит проблемный участок.

Кроме того, перед началом устройства усиления тоннеля железобетонной рубашкой был выполнен ряд подготовительных работ: поверхность бетонных тюбингов была тщательно зачищена, чтобы выявить недостатки и деформации кольцевой оправы.

"Поскольку тоннель обводнен, нужно было тщательно герметизировать все швы, наименьшие трещины и щели в оправе. Поэтому сначала через специальные инъекционные пакеры, предварительно установленные в оправу тоннеля, было проведено нагнетание двухкомпонентной полиуретановой смолы, которая при контакте с водой увеличивается. и заполняет мельчайшие поры", - уточнил Шкиль.

По его словам, после этого в кессоне тюбингов был установлен армокаркас и начат процесс торкретирования (набрызг "мокрого" торкрет-бетона) - набрызг готового пластичного бетонного раствора на подготовленную поверхность.

"Как это происходит: бетонная смесь с водой и пластификаторами подается в приемный бункер насоса и транспортируется в торкрет-форсунку, где смешивается с отвердителями и под высоким давлением подается на поверхность. и замыкает в себе частично гидратированный цемент, что значительно улучшает сцепление с поверхностью оправы тоннеля", - рассказал Шкиль.

Он добавил, что по завершению торкретирования строители устроят гидроизоляцию, установят металлические радиальные каркасы и приступят к непосредственному сооружению усиления тоннеля монолитной набрызг-бетонной рубашкой, которая также будет выполняться методом мокрого торкретирования.

Шкиль подчеркнул, что работы по восстановлению тоннеля между Лыбидской и Демеевской продолжаются круглосуточно, без выходных.

Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме обособленно от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.