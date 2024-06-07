Из-за мобилизации машинистами поездов киевского метро становятся женщины

В КП "Киевский метрополитен" идут работать женщины. В частности, одна женщина учится на машиниста. Кроме того, женщины трудоустраиваются и по другим специальностям.

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Об этом сообщил и.о. начальника коммунального предприятия Виктор Выговский, который рассказал о кадровой ситуации и работе по привлечению новых специалистов.

По его словам, в настоящее время в технической школе идет подготовка будущих машинистов, среди слушателей – одна женщина.

Как отметил Выговский, эта группа завершит обучение и выйдет на линию в конце этого года. В ближайшее время КП "Киевский метрополитен" объявит новый набор на курсы машинистов и надеется, что к ним присоединятся как мужчины, так и женщины.

В столичном метрополитене уже работает 41% женщин

По информации Выговского, всего на предприятии работает 41% женщин и 59% – мужчин.

Ситуация с нехваткой специалистов в столичном метро связана, в частности, со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

"На сегодняшний день мы имеем более 15% вакантных должностей на предприятии. Это вакансии слесарей, токарей, электриков, машинистов метро", - подчеркнул Выговский.

Он отметил, что метрополитен является узкопрофильным предприятием и имеет много специфических вакансий, требующих не только соответствующего образования, но и нуждающихся в непосредственном обучении в условиях предприятия. Это касается машинистов, энергодиспетчеров, слесарей и поездных диспетчеров. В целом период адаптации специалиста к условиям предприятия занимает около 12 месяцев.

В метро Киева увеличивают интервал движения поездов

Напомним, что за неимением специалистов с 3 июня поезда столичного метро начали курсировать по другим графикам.

Так, интервалы увеличились на одну минуту в межпиковые часы и на 45 секунд в пиковые.

Вместе с тем, как подчеркнул Виговский, по результатам мониторинга пассажиропотоков критической ситуации нет. Имеющаяся парность поездов обеспечивает перевозку всех пассажиров и позволяет заполнять вагоны в допустимых нормах.

Ранее сообщалось, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.