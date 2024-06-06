Кадровый голод в "Киевпастрансе": не хватает уже 27% работников

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" столкнулось с острым дефицитом кадров. Как говорится в сообщении городского перевозчика, процент нехватки составляет уже 27% от необходимого количества работников.

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Больше всего не хватает специалистов рабочих профессий, в частности слесарей по ремонту транспорта, а также водителей, которые имели категорию "Д" и "ДЕ" (перевозки пассажиров общественного транспорта) и необходимый для работы в "Киевпастрансе" опыт два года.

Всего же на предприятии сейчас открыто более 1500 вакансий, среди которых:

контролеры пассажирского транспорта;

электрогазосварщики;

механики автомобильной колонны;

мастера по ежедневному техническому обслуживанию;

токари;

аккумуляторщики;

монтеры пути;

механизаторы;

машинисты автовышки и автогидроподъемника;

электромонтеры контактной сети;

электромонтеры по испытаниям и измерениям.

За более подробной информацией о трудоустройстве предприятие призывает обращаться по телефону (044) 254 65 30.

О причинах такого положения вещей в "Киевпастрансе" на данный момент прямо не говорят, однако напомним, что на днях о нехватке кадров, в частности машинистов, заявило и КП "Киевский метрополитен".

Ввиду этого с 3 июня был увеличен интервал движения поездов: в пиковые часы ожидание составляет 3-4 минуты, а в межпиковый период – 6-6,5 минут.

Причинами дефицита работников метрополитена назывались вынужденная миграция, специфичность профессий и мобилизация в связи с военным положением. В настоящее время около 7% сотрудников метрополитена сейчас служат в Вооруженных силах Украины, и их количество постоянно растет.

Важно отметить, что кроме транспортной функции, подземные станции выполняют функцию укрытия во время воздушных тревог, поэтому бесперебойная работа метрополитена критически важна и для безопасности киевлян и гостей столицы.

Нехватка квалифицированных работников становится все острее

Кроме того, достигает почти трети дефицит работников на некоторых предприятиях дорожной отрасли Киева. Больше всего не хватает специалистов в ДЭУ Голосеевского, Днепровского и Соломенского районов. Также отмечается, что около 17% дорожников мобилизовано в ряды ВСУ, и это количество также продолжает расти.

Дефицит квалифицированных кадров в Украине продолжает расти, поскольку количество вакансий растет, а количество претендентов уменьшается. По данным исследования Европейской Бизнес Ассоциации, уже 74% работодателей испытывают нехватку рабочей силы.

Среди основных проблем на рынке труда работодатели называют выгорание сотрудников, нежелание работать с кандидатами старше 40 лет, несоответствие ожиданий по зарплате и возможностям бизнеса, а также отсутствие стратегического управления демографическими процессами.