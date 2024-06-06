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Кадровый голод в "Киевпастрансе": не хватает уже 27% работников
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" столкнулось с острым дефицитом кадров. Как говорится в сообщении городского перевозчика, процент нехватки составляет уже 27% от необходимого количества работников.
Больше всего не хватает специалистов рабочих профессий, в частности слесарей по ремонту транспорта, а также водителей, которые имели категорию "Д" и "ДЕ" (перевозки пассажиров общественного транспорта) и необходимый для работы в "Киевпастрансе" опыт два года.
Всего же на предприятии сейчас открыто более 1500 вакансий, среди которых:
- контролеры пассажирского транспорта;
- электрогазосварщики;
- механики автомобильной колонны;
- мастера по ежедневному техническому обслуживанию;
- токари;
- аккумуляторщики;
- монтеры пути;
- механизаторы;
- машинисты автовышки и автогидроподъемника;
- электромонтеры контактной сети;
- электромонтеры по испытаниям и измерениям.
За более подробной информацией о трудоустройстве предприятие призывает обращаться по телефону (044) 254 65 30.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
О причинах такого положения вещей в "Киевпастрансе" на данный момент прямо не говорят, однако напомним, что на днях о нехватке кадров, в частности машинистов, заявило и КП "Киевский метрополитен".
Ввиду этого с 3 июня был увеличен интервал движения поездов: в пиковые часы ожидание составляет 3-4 минуты, а в межпиковый период – 6-6,5 минут.
Причинами дефицита работников метрополитена назывались вынужденная миграция, специфичность профессий и мобилизация в связи с военным положением. В настоящее время около 7% сотрудников метрополитена сейчас служат в Вооруженных силах Украины, и их количество постоянно растет.
Важно отметить, что кроме транспортной функции, подземные станции выполняют функцию укрытия во время воздушных тревог, поэтому бесперебойная работа метрополитена критически важна и для безопасности киевлян и гостей столицы.
Нехватка квалифицированных работников становится все острее
Кроме того, достигает почти трети дефицит работников на некоторых предприятиях дорожной отрасли Киева. Больше всего не хватает специалистов в ДЭУ Голосеевского, Днепровского и Соломенского районов. Также отмечается, что около 17% дорожников мобилизовано в ряды ВСУ, и это количество также продолжает расти.
Дефицит квалифицированных кадров в Украине продолжает расти, поскольку количество вакансий растет, а количество претендентов уменьшается. По данным исследования Европейской Бизнес Ассоциации, уже 74% работодателей испытывают нехватку рабочей силы.
Среди основных проблем на рынке труда работодатели называют выгорание сотрудников, нежелание работать с кандидатами старше 40 лет, несоответствие ожиданий по зарплате и возможностям бизнеса, а также отсутствие стратегического управления демографическими процессами.