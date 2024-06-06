Кадровий голод у "Київпастрансі": не вистачає вже 27% працівників

Комунальне підприємство “Київпастранс” стикнулося з гострим дефіцитом кадрів. Як ідеться у повідомленні міського перевізника, відсоток нестачі становить вже 27% від необхідної кількості працівників.

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Найбільше не вистачає фахівців робітничих професій, зокрема слюсарів з ремонту транспорту, а також водіїв, які б мали категорію "Д" та "ДЕ" (перевезення пасажирів громадського транспорту) та необхідний для роботі у “Київпастрансі” досвід два роки.

Загалом у підприємстві відкрито понад 1500 вакансій, серед яких:

контролери пасажирського транспорту;

електрогазозварники;

механіки автомобільної колони;

майстри з щоденного технічного обслуговування;

токарі;

акумуляторники;

монтери колії;

механізатори;

машиністи автовишки та автогідропідіймача;

електромонтери контактної мережі;

електромонтери з випробувань та вимірювань.

За більш детальною інформацією стосовно працевлаштування підприємство закликає звертатися за номером телефону (044) 254 65 30.

Про причини такого стану речей у “Київпастранс” наразі прямо не кажуть, однак нагадаємо, що днями про нестачу кадрів, зокрема машиністів, заявило й КП “Київський метрополітен”.

Через це з 3 червня було збільшено інтервал руху поїздів: у пікові години очікування складає 3-4 хвилини, а в міжпіковий період – 6-6,5 хвилин.

Причинами дефіциту працівників метрополітену називалися вимушена міграція, специфічність професій та мобілізація у зв'язку з воєнним станом. Наразі близько 7% співробітників метрополітену зараз служать у Збройних силах Україні, і їхня кількість постійно зростає.

Важливо зазначити, що окрім транспортної функції, підземні станції виконують функцію укриття під час повітряних тривог, тому безперебійна робота метрополітену є критично важливою і для безпеки киян та гостей столиці.

Нестача кваліфікованих працівників стає все гострішою

Крім того, сягає майже третини дефіцит працівників на деяких підприємствах дорожньої галузі Києва. Найбільше не вистачає фахівців у ШЕУ Голосіївського, Дніпровського та Солом'янського районів. Також, зазначається, що близько 17% дорожників мобілізовано до лав ЗСУ, і ця кількість теж продовжує зростати.

Дефіцит кваліфікованих кадрів в Україні продовжує зростати, оскільки кількість вакансій збільшується, а кількість претендентів зменшується. За даними дослідження Європейської Бізнес Асоціації, вже 74% роботодавців відчувають нестачу робочої сили.

Серед основних проблем на ринку праці роботодавці називають вигорання співробітників, небажання працювати з кандидатами старше 40 років, невідповідність очікувань щодо зарплати та можливостей бізнесу, а також відсутність стратегічного управління демографічними процесами.