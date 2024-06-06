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Кадровий голод у "Київпастрансі": не вистачає вже 27% працівників
Комунальне підприємство “Київпастранс” стикнулося з гострим дефіцитом кадрів. Як ідеться у повідомленні міського перевізника, відсоток нестачі становить вже 27% від необхідної кількості працівників.
Найбільше не вистачає фахівців робітничих професій, зокрема слюсарів з ремонту транспорту, а також водіїв, які б мали категорію "Д" та "ДЕ" (перевезення пасажирів громадського транспорту) та необхідний для роботі у “Київпастрансі” досвід два роки.
Загалом у підприємстві відкрито понад 1500 вакансій, серед яких:
- контролери пасажирського транспорту;
- електрогазозварники;
- механіки автомобільної колони;
- майстри з щоденного технічного обслуговування;
- токарі;
- акумуляторники;
- монтери колії;
- механізатори;
- машиністи автовишки та автогідропідіймача;
- електромонтери контактної мережі;
- електромонтери з випробувань та вимірювань.
За більш детальною інформацією стосовно працевлаштування підприємство закликає звертатися за номером телефону (044) 254 65 30.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Про причини такого стану речей у “Київпастранс” наразі прямо не кажуть, однак нагадаємо, що днями про нестачу кадрів, зокрема машиністів, заявило й КП “Київський метрополітен”.
Через це з 3 червня було збільшено інтервал руху поїздів: у пікові години очікування складає 3-4 хвилини, а в міжпіковий період – 6-6,5 хвилин.
Причинами дефіциту працівників метрополітену називалися вимушена міграція, специфічність професій та мобілізація у зв'язку з воєнним станом. Наразі близько 7% співробітників метрополітену зараз служать у Збройних силах Україні, і їхня кількість постійно зростає.
Важливо зазначити, що окрім транспортної функції, підземні станції виконують функцію укриття під час повітряних тривог, тому безперебійна робота метрополітену є критично важливою і для безпеки киян та гостей столиці.
Нестача кваліфікованих працівників стає все гострішою
Крім того, сягає майже третини дефіцит працівників на деяких підприємствах дорожньої галузі Києва. Найбільше не вистачає фахівців у ШЕУ Голосіївського, Дніпровського та Солом'янського районів. Також, зазначається, що близько 17% дорожників мобілізовано до лав ЗСУ, і ця кількість теж продовжує зростати.
Дефіцит кваліфікованих кадрів в Україні продовжує зростати, оскільки кількість вакансій збільшується, а кількість претендентів зменшується. За даними дослідження Європейської Бізнес Асоціації, вже 74% роботодавців відчувають нестачу робочої сили.
Серед основних проблем на ринку праці роботодавці називають вигорання співробітників, небажання працювати з кандидатами старше 40 років, невідповідність очікувань щодо зарплати та можливостей бізнесу, а також відсутність стратегічного управління демографічними процесами.