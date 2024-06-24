Киевский метрополитен приостановил прием заявок на курсы машинистов: какая причина

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" сообщает о временной приостановке приема заявок на курсы машинистов в связи с необходимостью обработки большого количества полученных анкет.

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Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, за менее недели с момента объявления набора на курсы предприятие получило более 450 анкет от кандидатов.

Сейчас специалисты отдела кадров КП уже приступили к работе по отбору кандидатов. При этом столичные власти напоминают, что количество мест в группе слушателей курсов ограничено и составляет 30 человек.

Напомним, что "Киевский метрополитен" недавно сообщил о наборе на курсы подготовки машинистов электропоездов в своей технической школе, планируя регистрацию желающих до 19 августа. Учеба же начнется 2 сентября и продлится 26-28 недель.

Слушатели курсов будут получать стипендию около 8000-8500 гривен в месяц. После успешного завершения обучения и получения удостоверения выпускники смогут начать работу машинистами с ориентировочной заработной платой 28 тысяч гривен.

Мобилизация мужчин усилила кадровый голод в киевском метро

По информации исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия Виктора Выговского, женщины составляют 41% от общего количества работников метрополитена. Среди них есть не только представительницы традиционно "женских" профессий, но и женщины, которые овладевают специальностями, ранее считавшимися преимущественно мужскими.

Так, в технической школе метрополитена уже проходит обучение будущая машинистка электропоезда. Это первая женщина, проходящая подготовку по этой специальности в истории предприятия.

В то же время КП "Киевский метрополитен" сталкивается с дефицитом кадров, особенно по таким специальностям, как слесарь, токарь, электрик, машинист. Вакантными остаются более 15% должностей.

Эта ситуация обусловлена спецификой работы в метрополитене, вынужденной миграцией и мобилизационными мероприятиями. Многие вакансии требуют не только соответствующего образования, но и дополнительного обучения непосредственно на предприятии, которое занимает около 12 месяцев.

Отметим, что в июне из-за дефицита специалистов рабочих профессий в киевском метрополитене изменили графики движения поездов. В пиковые часы интервалы между поездами увеличились до 3-4 минут, а в межпиковые – до 6-6,5 минут. Графики выходного дня остались без изменений: время ожидания поезда составляет 6-7 минут.