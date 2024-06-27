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"Киевгорсвет" открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут
На сегодняшний день нехватка кадров в КП "Киевгорсвет" составляет почти 14%. Как информирует коммунальное предприятие, с начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступило 27% работников.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
Кого ищет предприятие
Так, "Киевгорсвет" объявил поиск специалистов на следующие должности:
- электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (III-IV разряд);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (III-IV разряд);
- инженер по наладке и испытаниям (I категория);
- инженер по проектно-сметной работе (I категория);
- специалист информационных технологий (I категория);
- машинист автовышки и автоподъемника (V разряд);
- диспетчер предприятия производственно-диспетчерской службы;
- мастер I группы эксплуатационно-технического района.
Более подробная информация о трудоустройстве в "Киевгорсвете" – по телефону: 044-293-36-13 (отдел кадров).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров
Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.
В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.
Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.
По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.
Добавим, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.
А Киевский метрополитен вынужден из-за нехватки кадров увеличить интервал между поездами.