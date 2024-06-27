"Киевгорсвет" открыл ряд вакансий из-за нехватки кадров: кого ищут

На сегодняшний день нехватка кадров в КП "Киевгорсвет" составляет почти 14%. Как информирует коммунальное предприятие, с начала полномасштабного вторжения в ряды ВСУ вступило 27% работников.

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Об этом сообщает Киевский городской совет.

Кого ищет предприятие

Так, "Киевгорсвет" объявил поиск специалистов на следующие должности:

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (III-IV разряд);

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (III-IV разряд);

инженер по наладке и испытаниям (I категория);

инженер по проектно-сметной работе (I категория);

специалист информационных технологий (I категория);

машинист автовышки и автоподъемника (V разряд);

диспетчер предприятия производственно-диспетчерской службы;

мастер I группы эксплуатационно-технического района.

Более подробная информация о трудоустройстве в "Киевгорсвете" – по телефону: 044-293-36-13 (отдел кадров).

В Украине обостряется ситуация с дефицитом кадров

Отметим, что дефицит кадров на рынке труда в Украине только обостряется, ведь вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать.

В частности, согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% работодателей, опрошенных в рамках исследования рынка труда Украины, отметили, что испытывают дефицит кадров. Еще 17% опрошенных столкнулись с кадровым голодом частично.

Среди проблем, которые существуют на рынке труда Украины, работодатели назвали выгорание и усталость сотрудников, неготовность рекрутеров и работодателей к сотрудничеству с кандидатами 40+, диспропорции между зарплатными ожиданиями кандидатов и финансовыми возможностями бизнеса, отсутствие стратегического управления демографическими процессами.

По прогнозам экспертов, Украине не будет хватать до 4,5 миллионов рабочих рук уже к 2030 году. Исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап добавил, что в течение шести лет 2 миллиона человек уйдут с рынка труда из-за старения и миграционных процессов.

Добавим, что недостаток специалистов на отдельных предприятиях дорожной отрасли столицы достигает 28-30%.

А Киевский метрополитен вынужден из-за нехватки кадров увеличить интервал между поездами.