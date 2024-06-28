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"Киевский метрополитен" ищет специалистов по обслуживанию и ремонту эскалаторов
КП "Киевский метрополитен" объявило набор специалистов по обслуживанию и ремонту эскалаторов по разным направлениям. В частности, открыты следующие вакансии: слесарь-электрик, слесарь-ремонтник, электромеханик и другие.
Об этом сообщает коммунальное предприятие.
Отмечается, что требования к кандидатам/кандидатам следующие:
- профессионально-техническое образование (желательно в области механики, электротехники или аналогичной сфере);
- ответственность, внимательность и умение работать в команде;
- опыт работы по обслуживанию и ремонту эскалаторов будет преимуществом.
Среди обязанностей "Киевский метрополитен" называет следующие:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- управление эскалатором;
- регулярное техническое обслуживание эскалаторов;
- диагностика и ремонт неисправностей;
- выполнение плановых и аварийных ремонтных работ.
Условия работы, которые предлагает "Киевский метрополитен":
- заработная плата от 14 000 до 21 100 грн;
- официальное трудоустройство;
- стабильные социальные гарантии;
- от 28 дней отпуска в год (с постепенным увеличением количества дней);
- возможности профессионального роста и развития.
Все заинтересованные в вакансии могут обращаться по телефону (044) 238-47-06 или заполнить форму по ссылке, после чего с ними свяжутся специалисты по кадровой работе.
В "Киевском метрополитене" напоминают, что в столичной подземке работает 122 эскалатора разной глубины залегания. Для исправной работы оборудование требует периодических ремонтов, регулярного обслуживания и бережного отношения.
Мобилизация мужчин усилила кадровый голод в киевском метро
По информации исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия Виктора Выговского, женщины составляют 41% от общего количества работников метрополитена. Среди них есть не только представительницы традиционно "женских" профессий, но и женщины, которые овладевают специальностями, ранее считавшимися преимущественно мужскими.
Так, в технической школе метрополитена уже проходит обучение будущая машинистка электропоезда. Это первая женщина, проходящая подготовку по этой специальности в истории предприятия.
В то же время КП "Киевский метрополитен" сталкивается с дефицитом кадров, особенно по таким специальностям, как слесарь, токарь, электрик, машинист. Вакантными остаются более 15% должностей.
Эта ситуация обусловлена спецификой работы в метрополитене, вынужденной миграцией и мобилизационными мерами. Многие вакансии требуют не только соответствующего образования, но и дополнительного обучения непосредственно на предприятии, которое занимает около 12 месяцев.
Отметим, что в июне из-за дефицита специалистов рабочих профессий в киевском метрополитене изменили графики движения поездов. В пиковые часы интервалы между поездами увеличился до 3-4 минут, а в межпиковые – до 6-6,5 минут. Графики выходного дня остались без изменений: время ожидания поезда составляет 6-7 минут.