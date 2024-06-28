"Киевский метрополитен" ищет специалистов по обслуживанию и ремонту эскалаторов

КП "Киевский метрополитен" объявило набор специалистов по обслуживанию и ремонту эскалаторов по разным направлениям. В частности, открыты следующие вакансии: слесарь-электрик, слесарь-ремонтник, электромеханик и другие.

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Об этом сообщает коммунальное предприятие.

Отмечается, что требования к кандидатам/кандидатам следующие:

профессионально-техническое образование (желательно в области механики, электротехники или аналогичной сфере);

ответственность, внимательность и умение работать в команде;

опыт работы по обслуживанию и ремонту эскалаторов будет преимуществом.

Среди обязанностей "Киевский метрополитен" называет следующие:

управление эскалатором;

регулярное техническое обслуживание эскалаторов;

диагностика и ремонт неисправностей;

выполнение плановых и аварийных ремонтных работ.

Условия работы, которые предлагает "Киевский метрополитен":

заработная плата от 14 000 до 21 100 грн;

официальное трудоустройство;

стабильные социальные гарантии;

от 28 дней отпуска в год (с постепенным увеличением количества дней);

возможности профессионального роста и развития.

Все заинтересованные в вакансии могут обращаться по телефону (044) 238-47-06 или заполнить форму по ссылке, после чего с ними свяжутся специалисты по кадровой работе.

В "Киевском метрополитене" напоминают, что в столичной подземке работает 122 эскалатора разной глубины залегания. Для исправной работы оборудование требует периодических ремонтов, регулярного обслуживания и бережного отношения.

Мобилизация мужчин усилила кадровый голод в киевском метро

По информации исполняющего обязанности начальника коммунального предприятия Виктора Выговского, женщины составляют 41% от общего количества работников метрополитена. Среди них есть не только представительницы традиционно "женских" профессий, но и женщины, которые овладевают специальностями, ранее считавшимися преимущественно мужскими.

Так, в технической школе метрополитена уже проходит обучение будущая машинистка электропоезда. Это первая женщина, проходящая подготовку по этой специальности в истории предприятия.

В то же время КП "Киевский метрополитен" сталкивается с дефицитом кадров, особенно по таким специальностям, как слесарь, токарь, электрик, машинист. Вакантными остаются более 15% должностей.

Эта ситуация обусловлена спецификой работы в метрополитене, вынужденной миграцией и мобилизационными мерами. Многие вакансии требуют не только соответствующего образования, но и дополнительного обучения непосредственно на предприятии, которое занимает около 12 месяцев.

Отметим, что в июне из-за дефицита специалистов рабочих профессий в киевском метрополитене изменили графики движения поездов. В пиковые часы интервалы между поездами увеличился до 3-4 минут, а в межпиковые – до 6-6,5 минут. Графики выходного дня остались без изменений: время ожидания поезда составляет 6-7 минут.