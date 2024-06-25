Кличко назвав причину аварії на "синій гілці" метро в Києві (ВІДЕО)

Причиною руйнування тунелю метрополітену біля станції "Деміївська" у Києві стали недотримання технологій при будівництві. Зараз будівельники завершили розробку котловану та зупинили проникнення води у конструкції. Всі роботи планують закінчити на початку осені.

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Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Він повідомив, що наразі триває ремонт на перегінному тунелі "синьої гілки" метро - між станціями "Деміївська" та "Либідська".

"Вже точно встановлено, що аварійна ситуація там виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому", - наголосив очільник столиці.

Він додав, що будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції.

Триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань.

За словами Кличка, також провели обстеження технічного стану оправи перегінного тунелю по І колії між станціями "Деміївська" та "Либідська". Звіт про його стан буде оприлюднений після завершення всіх експертиз.

"Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту - перед повноцінним відновленням руху - здійснять тестові пуски поїздів", - запевняє мер.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях щалишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.