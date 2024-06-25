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Кличко назвал причину аварии на "синей ветке" метро в Киеве (ВИДЕО)
Причиной разрушения тоннеля метрополитена у станции "Демеевская" в Киеве стали несоблюдение технологий при строительстве. Сейчас строители завершили разработку котлована и остановили проникновение воды в конструкцию. Все работы планируют окончить в начале осени.
Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Он сообщил, что сейчас идет ремонт на перегонном тоннеле "синей ветви" метро - между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".
"Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии при строительстве перегона 15 лет назад", - подчеркнул глава столицы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он добавил, что строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов туннельного массива. Это позволило остановить проникновение воды в конструкцию.
Продолжается герметизация статических трещин и стыков оправ туннеля в местах болтовых соединений.
По словам Кличко, также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Отчет о его состоянии будет обнародован по завершении всех экспертиз.
"Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени. Работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно. После завершения ремонта - перед полноценным возобновлением движения - осуществят тестовые пуски поездов", - уверяет мэр.
Киев закрыл новейший участок метро
Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.
Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".
Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.
Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме обособленно от остального метрополитена.
24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, указывающих, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.