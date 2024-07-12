В Киеве возобновят строительство метро на Виноградарь в ближайшие месяцы: уже известен подрядчик

Группа компаний "Автострада" признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградаре в Киеве и начнет работы в ближайшее время.

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Об этом сообщил владелец группы компаний "Автострада" Максим Шкиль.

По его словам, для компании решение о мероприятии на рынок строительства метро стратегическое, ведь к этому готовились 3 года.

Какие вызовы видят?

Как отметил Шкиль, первое нужно провести детальный анализ состояния выполнения работ, над которыми работали предыдущие подрядные организации. Далее необходимо сопоставить фактически выполненные объемы работ и те, которые следует выполнить в соответствии с существующими проектными решениями. После чего необходимо произвести корректировку проекта в части объемов, вида работ и их стоимости.

"Для этого у "Автострада" есть собственный проектный институт с отдельным подразделением подземного строительства, в котором работники имеют значительный опыт проектирования метро. Соответственно, этот этап работ начнем немедленно", - сообщил Шкиль.

Он добавил, что параллельно с документальной работой компания планирует в ближайшие месяцы начать само строительство метро на Виноградарь.

"В темпе, которым мы привыкли работать, а это всегда максимально возможный темп, нужно делать 9 строительных участков, на которых организовывать круглосуточную работу. В сегодняшних реалиях обеспечить такой подход с первых дней невозможно, поскольку за последние 10 лет отрасль строительства метро практически утрачена .С первых дней "Автострада" задействует своих работников, параллельно с этим, чтобы выйти на максимальные графики строительства, будет проведен набор и обучение персонала, фактически будем возрождать отрасль метростроения", - подчеркивает Шкиль.

Он подчеркнул, что поскольку многие из строителей мобилизованы, этот фактор усложняет задачу.

Строить начнут за свой счет

Кроме того, существенный фактор, который будет влиять на темпы строительства, - это своевременное финансирование со стороны государства выполнения работ.

"На первом этапе планируем начать работы за свой счет, без авансов, дальше постепенно будем наращивать темп, параллельно организуем набор, обучение и переквалификацию персонала", - рассказал Шкиль.

Он ставит перед компанией задачу, чтобы при условии надлежащего финансирования выйти в 2025 году на полный темп работы в круглосуточном режиме по всем участкам строительства. В общей сложности планируется задействовать более 4000 работников.

Общая сумма инвестиций в этот проект составит более 50 млн. долларов США. Компания планирует в ближайший месяц законтрактовать необходимое оборудование для строительства метро на сумму более 30 млн. долларов США.

"Также для того, чтобы не было остановок строительства, рассчитываем на кредитные средства и собственный оборотный капитал в пределах 1 млрд грн – эти средства будут использоваться на случай, если у заказчика будет задержка с финансированием. Это позволит покрывать короткие кассовые разрывы и продолжать работы", – отметил Шкиль.

Он уверяет, что "Автострада" сделает все необходимое, чтобы проект был реализован быстро и качественно.

Напомним, в мае КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь.

Завершить строительство планируют через 2,5 года.

Проблемы со строительством ветки метро на Виноградарь

В декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

По условиям договора, у заказчика было право отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.

Учитывая это, Киевский метрополитен отказался от обязательств по части выполнения строительных работ по договору, о чем и сообщил подрядчику.

В ноябре 2018 Киевский метрополитен и "Киевметрострой" заключили договор, а закончился он 11 декабря 2023 года.

Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.

Уже 139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь в столице, возложил полученные деньги на депозит.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале 2020 года по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски. В частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградаре.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, а также в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградаре до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование по хищению 530 млн грн на строительстве метро на Виноградаре.