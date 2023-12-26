Метро на Виноградарь не будет – "Киевский метрополитен" расторг договор на строительство

Из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

Об этом свидетельствуют данные на странице закупки у Prozorro.

Согласно условиям договора, заказчик имеет право отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков, в случае если подрядчик не приступил к работам своевременно или выполняет их настолько медленно, что завершить их в срок договора невозможно.

"Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 615 Гражданского кодекса Украины, п. 4.2.6 Договора и Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 09.11.2023 по делу № 910/13227/22 КП "Киевский метрополитен" отказывается от обязательств в части выполнения строительных работ по договору № 744-ДБМ-18 от 20.11.2018, о чем уведомлено Подрядчика", - отмечается в причинах расторжения договора.

Ранее подрядчику с учетом аванса было перечислено 4 млрд грн. Теперь этот аванс должен быть возвращен.

Проблемы со строительством ветки метро на Виноградарь

Напомним, что в ноябре 2018 года КП "Киевский метрополитен" по результатам тендера заключил договор с компанией "Киевметрострой" на 5,98 млрд грн на строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь с электродепо, двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Проект должен был быть реализован до сентября 2021 года, однако этого не произошло.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый председатель наблюдательного совета объявил, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале 2020 года по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски. В частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продлить строительство метро на Виноградарь до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование по хищению 530 млн грн на строительстве метро на Виноградарь.

В феврале 2023 года было сообщено о возобновлении строительных работ, которые, однако, до сих пор остаются не завершенными.

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