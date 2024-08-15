Київ уклав новий догорів на будівництво метро на Виноградар: скільки мільярдів витратять

“Київський метрополітен” уклав договір на продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метро до Виноградаря з ТОВ “Група компаній ”Автострада", яке стало переможцем тендера та "Prozorro" 11 липня.

У КМДА з посиланням на комунальне підприємство повідомили, що вартість робіт складає 13,78 мільярда гривень, а термін їх виконання — 2,5 роки.



Наразі триває оформлення всіх необхідних дозвільних документів відповідно до законодавства та передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після завершення цих процедур розпочнуться безпосередньо будівельні роботи.

У метрополітені додали, що на об'єкті будівництва вже зведено правий перегінний тунель довжиною близько 1 250 метрів між станціями "Мостицька" та "Сирець".

Також наразі завершено будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла, частково встановлені огороджувальні конструкції методом "стіна в ґрунті", а також проведене кріплення котловану металоконструкціями.

Крім того вже споруджено основні конструкції суміщеної тягової підстанції, а також частково побудовані двоярусні тунелі та інші об'єкти.

Проблеми з будівництвом гілки метро на Виноградар

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

Вже 139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар у столиці, поклав отримані гроші на депозит.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.