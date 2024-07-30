Автономне електроживлення, ремонт "синьої гілки": стали відомі найдорожчі закупівлі "Київського метрополітену"

Проєкт Dozorro провів аналіз закупівель "Київського метрополітену" з 2021 року до липня 2024 року, аби визначити пріоритети комунального підприємства та основні напрямки витрат.

Про це йдеться в статті "Главкому".

Згідно з даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, за цей період метрополітен здійснив понад 2000 закупівель з очікуваною вартістю понад 19 млрд грн. Проте фактична сума укладених договорів склала лише 3,6 млрд грн, причому понад чверть конкурентних закупівель не були успішними.

У 2021 році метрополітен уклав договорів на суму 537 млн грн, у 2022 році – на 546 млн грн, а в 2023 році загальна вартість договорів досягла 1,4 млрд грн. Протягом першого півріччя 2024 року підприємство вже уклало угод на 1 млрд грн.

Згідно з розслідуванням, найбільше коштів було витрачено на закупівлю різного електротехнічного та освітлювального обладнання, загальна сума угод склала 1,2 млрд грн. Також значні кошти були виділені на будівельні роботи та поточний ремонт, зокрема, на ремонт між станціями "Деміївська" і "Либідська", що становило більше половини від загальної суми у 740,7 млн грн.

П'ять найдорожчих закупівель "Київського метрополітену" за останні чотири роки

За останні чотири роки "Київський метрополітен" уклав кілька значних угод, серед яких особливо виділяються п'ять найдорожчих завершених закупівель. Аналіз цих тендерів показує, що компанія "Автострада", очолювана бізнесменом Максимом Шкілем, стала основним виконавцем найбільших проєктів. Ця компанія відома участю в проєкті "Велике будівництво", який був пріоритетним для команди нинішнього президента до початку повномасштабної війни.

Найбільшим контрактом, підписаним "Київським метрополітеном" за цей період, стала угода з ТОВ "ГК "Автострада" на ремонт перегінного тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська". Вартість контракту склала 445 млн грн. Цей тунель був затоплений наприкінці 2023 року, і його ремонт є одним з ключових проектів підприємства. Проте ця угода може бути перевершена майбутнім контрактом на будівництво метро на Виноградар, який очікується до підписання.

Другу, третю та четверту позиції серед найдорожчих закупівель посіли контракти на постачання обладнання для автономного електроживлення. Ці закупівлі включають стійки для безперебійного живлення, необхідні для забезпечення роботи станцій метро в якості укриттів у разі повного відключення електроенергії. Підряди отримала болгарська компанія "S End S Engineering" EOOD, яка у 2024 році забезпечила замовлення на 6,5 млн євро, у 2023 році — на 5,3 млн євро, а у 2022 році — на 4 млн євро.

П'яту позицію займає закупівля комплекту електронного обладнання для забезпечення резервування критично важливих сервісів RKOez-04.11/22. Контракт на суму 2,9 млн євро був підписаний зі словенською компанією Riko d.o.o. минулого року.

Ці закупівлі демонструють основні напрямки витрат "Київського метрополітену" та свідчать про зміну пріоритетів комунального підприємства, орієнтованих на модернізацію інфраструктури та забезпечення безперебійної роботи під час кризових ситуацій.

Метро на Виноградар

Як і в попередніх випадках, група компаній “Автострада” визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві і у липні повідомлялося, що компанія повинна розпочати роботи найближчим часом.Завершити будівництво планують щонайбільше через 2,5 роки.

Згідно з даними prozorro, вартість будівництва метро на Виноградар може коштувати 13,9 млрд.

Нагадаємо, у грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар, який був уколадений у листопаді 2018 року.

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо. Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.