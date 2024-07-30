Автономное электропитание, ремонт "синей ветки": стали известны самые дорогие закупки "Киевского метрополитена"

Проект Dozorro провел анализ закупок "Киевского метрополитена" с 2021 года по июль 2024 года, чтобы определить приоритеты коммунального предприятия и основные направления расходов.

Об этом говорится в статье "Главкома".

Согласно данным публичного модуля аналитики BI Prozorro, за этот период метрополитен совершил более 2000 закупок с ожидаемой стоимостью более 19 млрд грн. Однако фактическая сумма заключенных договоров составила всего 3,6 млрд грн, причем более четверти конкурентных закупок не были успешными.

В 2021 году метрополитен заключил договоры на сумму 537 млн грн, в 2022 году – на 546 млн грн, а в 2023 году общая стоимость договоров достигла 1,4 млрд грн. За первое полугодие 2024 года предприятие уже заключило соглашений на 1 млрд грн.

Согласно расследованию, больше всего средств было потрачено на закупку разного электротехнического и осветительного оборудования, общая сумма сделок составила 1,2 млрд грн. Также значительные средства были выделены на строительные работы и текущий ремонт, в частности, на ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская", что составило более половины общей суммы в 740,7 млн грн.

Пять самых дорогих закупок "Киевского метрополитена" за последние четыре года

За последние четыре года "Киевский метрополитен" заключил несколько крупных соглашений, среди которых особо выделяются пять самых дорогих завершенных закупок. Анализ этих тендеров показывает, что компания "Автострада", возглавляемая бизнесменом Максимом Шкилем, стала основным исполнителем крупнейших проектов. Эта компания известна участием в проекте "Большая стройка", который был приоритетным для команды нынешнего президента до начала полномасштабной войны.

Наибольшим контрактом, подписанным "Киевским метрополитеном" за этот период, стало соглашение с ООО "ГК "Автострада" на ремонт перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Стоимость контракта составила 445 млн грн. Этот тоннель был затоплен в конце 2023 года, и его ремонт является одним из ключевых проектов предприятия.

Вторую, третью и четвертую позиции среди самых дорогих закупок заняли контракты на поставку оборудования для автономного электропитания. Эти закупки включают стойки для бесперебойного питания, необходимые для обеспечения работы станций метро в качестве укрытий при полном отключении электроэнергии. Подряды получила болгарская компания S End S Engineering EOOD, которая в 2024 году обеспечила заказ на 6,5 млн евро, в 2023 году — на 5,3 млн евро, а в 2022 году — на 4 млн евро.

Пятую позицию занимает закупка комплекта электронного оборудования для обеспечения резервирования критически важных сервисов RKOez-04.11/22. Контракт на сумму 2,9 млн. евро был подписан со словенской компанией Riko doo в прошлом году.

Эти закупки демонстрируют основные направления расходов "Киевского метрополитена" и свидетельствуют об изменении приоритетов коммунального предприятия, ориентированных на модернизацию инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы в кризисных ситуациях.

Метро на Виноградарь

Как и в предыдущих случаях, группа компаний "Автострада" признана победителем процедуры закупки по строительству метро на Виноградаре в Киеве и в июле сообщалось, что компания должна начать работы в ближайшее время. планируют через 2,5 года.

Согласно данным prozorro, стоимость строительства метро на Виноградаре может стоить 13,9 млрд.

Напомним, в декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь, который был устроен в ноябре 2018 года.

По условиям договора, у заказчика было право отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно. Учитывая это, Киевский метрополитен отказался от обязательств по части выполнения строительных работ по договору, о чем и сообщил подрядчику.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличкосообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградаре до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.