Метро на "Теремки" должны отремонтировать до конца осени: известна стоимость работ

До конца сентября компания "Автострада" должна отремонтировать тоннель синей ветки метро, между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Об этом говорится в расследовании "Главкома".

Сначала "Автострада" должна была подготовить тоннель к ремонту за 21,2 млн. грн., затем с компанией подписали еще одно соглашение на дополнительные работы на 20,1 млн. грн. Оба соглашения должны были финансироваться из собственных средств метрополитена.

В апреле Киевская городская государственная администрация выделила 393,54 млн грн из городского бюджета, поэтому метрополитен разорвал предварительные соглашения без оплаты. А 30 апреля без использования Prozorro подписал новое соглашение с ГК "Автострада" на капитальный ремонт тоннеля за 445,49 млн грн.

В обосновании, почему именно выбрали эту фирму, указано, что метрополитен обратился в несколько компаний за предложениями, и "ГК "Автострада" предложила самую низкую цену и кратчайшие сроки – пять месяцев.

Работы будут профинансированы из городского бюджета (385 млн грн) и собственных средств метрополитена (61 млн грн).

В июне владелец "Автострады" Максим Шкиль в Facebook сообщил, что компания уже завершила демонтаж аварийного участка тоннеля и начали укреплять части старого тоннеля. Работы производят круглосуточно и без выходных. В ответе на комментарии Шкиль также сообщил, что компания старается завершить работы до конца августа для пуска движения метро, а уже в течение сентября сделать благоустройство.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, метрополитен остановил движение между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" 8 декабря 2023 из-за аварийного состояния тоннеля. КГГА объяснила, что существует опасность обрушения, однако пассажиры метрополитена опубликовали видео, как тоннель наполняется водой.

Незадействованными в перевозках остались шесть станций — "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Городские власти объяснили, что вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.