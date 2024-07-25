Разрушение туннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская": начальника метрополитена отправили под домашний арест

Исполняющему обязанности начальника КП "Киевский метрополитен" избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Добавим, что должность главного инженера КП "Киевский метрополитен" занимает Виктор Виговский, который также исполняет обязанности начальника предприятия.

Напомним, что его подозревают в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, что повлекло за собой разгерметизацию тоннеля, образование трещин в стенах и дальнейшее подтопление на участке киевского метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также Выговскому инкриминируется служебная халатность, которая привела к тяжелым последствиям, согласно части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Суд также запретил подозреваемому общаться со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве. Кроме того, он обязан сдать свой паспорт для выезда за границу. Срок действия меры пресечения установлен до 23 сентября 2024 года.

Война экспертиз: Кличко обвиняет прокуратуру в извращении причин разрушения тоннеля

Напомним, 24 июля Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал вручение подозрений работникам КП "Киевский метрополитен" по делу о разрушении тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", заявив, что прокуратура манипулирует в своих заявлениях о причинах разрушения тоннеля.

Мэр также сообщил, что согласно полученным результатам экспертизы, основными причинами разрушения было некачественное строительство и нарушение в монтаже колец тоннеля.

По его словам, экспертиза показала, что туннельная оправа была рассчитана на значительно более низкий уровень грунтовых вод, а нижняя часть тоннеля была возведена из стеновых блоков, что не отвечало необходимым техническим требованиям. Отсутствие химического закрепления грунтов вокруг туннеля также подтверждено лабораторными исследованиями.

Однако Киевская городская прокуратура предоставила информацию, согласно которой результаты экспертиз опровергают заявления о некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями.

Комиссионная строительно-техническая экспертиза установила, что технической причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не нарушение качества строительства или отклонения от проекта.

Экспертиза также обнаружила, что мероприятия по устранению воды в тоннель проводились с марта 2011 по декабрь 2023 без привлечения специализированных научно-исследовательских институтов, метростроя или проектных организаций, которые могли бы определить причины повреждений и предоставить рекомендации.

В ведомстве также добавили, что работники прокуратуры не получили никаких документов или экспертиз, на основе которых были сделаны заявления о некачественных проектных решениях, якобы приведших к подтоплению.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбедской" до "Теремков" на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций — "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме отделено от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, которые указывают, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.

Заметим, что работы по ремонту аварийного участка метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" в Киеве проходят в чрезвычайно сложных условиях — когда производится сверление отверстий для инъецирования цементными химическими растворами для стабилизации грунтов, там просто бьет фонтанами вода, сообщали в КГГА.