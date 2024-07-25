Руйнування тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська”: начальника метрополітену відправили під домашній арешт

Виконуючому обов’язки начальника КП “Київський метрополітен” обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Додамо, що посаду головного інженера КП “Київський метрополітен” наразі обіймає Віктор Вигівський, який також виконує обов’язки начальника підприємства.

Нагадаємо, що його підозрюють у неналежному виконанні посадових обов’язків, що спричинило розгерметизацію тунелю, утворення тріщин у стінах і подальше підтоплення на ділянці київського метро між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також Вигівському інкримінується службова недбалість, яка призвела до тяжких наслідків, відповідно до частини 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Суд також заборонив підозрюваному спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. Крім того, він зобов’язаний здати свій паспорт для виїзду за кордон. Строк дії запобіжного заходу встановлено до 23 вересня 2024 року.

Війна експертиз: Кличко звинувчує прокуратуру у перекручуванні причин руйнування тунелю

Нагдаємо, 24 липня Мер Києва Віталій Кличко прокоментував вручення підозр працівникам КП "Київський метрополітен" у справі про руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та “Либідська”, заявивши, що прокуратура маніпулює у своїх заявах про причини руйнування тунелю.

Мер також повідомив, що відповідно до отриманих результатів експертизи, основними причинами руйнування було неякісне будівництво та порушення в монтажу кілець тунелю.

За його словами, експертиза показала, що тунельна оправа була розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод, а нижня частина тунелю була зведена із стінових блоків, що не відповідало необхідним технічним вимогам. Відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю також підтверджена лабораторними дослідженнями.

Проте Київська міська прокуратура надала інформацію, згідно з якою результати експертиз спростовують заяви про неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

Зазначається, що комісійна будівельно-технічна експертиза встановила, що технічною причиною руйнування тунелю є неналежна експлуатація, а не порушення якості будівництва або відхилення від проекту.

Експертиза також виявила, що заходи з усунення води в тунель проводилися з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення спеціалізованих науково-дослідних інститутів, метробуду або проектних організацій, які б могли визначити причини пошкоджень і надати рекомендації.

У відомстві також додали, що працівники прокуратури не отримали жодних документів або експертиз, на основі яких були зроблені заяви про неякісні проектні рішення, що нібито призвели до підтоплення.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях залишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.

Зауважимо, що роботи з ремонту аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" в Києві проходять у надзвичайно складних умовах - коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації ґрунтів, там просто б'є фонтанами вода, повідомляли в КМДА.