Посадовці метрополітену отримали підозри: збитки через закриття тунелю "Либідська" - "Деміївска" сягнули 138 млн грн

Двом посадовим особам КП "Київський метрополітен" - начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру, повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст.367 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неналежне виконання посадових обов’язків вказаними працівниками метрополітену призвело до розгерметизації тунелю, наявності тріщин у стінах тунелю та його подальшого підтоплення на ділянці київського метро в межах Оболонсько-Теремківської лінії.

У прокуратурі стверджують, що посадові особи не проводили огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями та спорудами, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська", появи утворень (сталактитів), вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу. Наслідком вказаних цій стало поступове руйнування окремих елементів тунелів.

В ході досудового розслідування слідчими та прокурорами проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій. Результати проведених експертиз показали, що експлуатація тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" є неналежною та не відповідає будівельним нормам та правилам.

Збитки через закриття ділянки

Через існування потенційної загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". На ділянці між станціями "Либідська" – "Теремки" було організовано перевезення населення дублюючими маршрутами наземного транспорту.

Як наслідок, лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 млн грн. КП "Київський метрополітен" через закриття тунелю метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

У прокуратурі зауважують, що наведені суми збитків не є остаточними та можуть бути змінені, оскільки ремонт тунелю метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" ще триває.

Зауважимо, що роботи з ремонту аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" в Києві проходять у надзвичайно складних умовах - коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації ґрунтів, там просто б'є фонтанами вода, повідомляли в КМДА.

Що загрожує підозрюваним

"На даний час до суду підготовлені клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді цілодобово домашнього арешту та відсторонення від займаних посад", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Крім того під час слідства встановлюються та збираються докази відносно інших посадовців КП "Київський метрополітен" та КМДА, службова недбалість яких призвела до вказаних наслідків.

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