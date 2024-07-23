Чиновники метрополитена получили подозрения: ущерб из-за закрытия туннеля "Лыбедская" - "Демеевская" достиг 138 млн грн

Двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" — начальнику службы пути, туннельных сооружений и зданий и главному инженеру, поставлено в известность о подозрении в служебной халатности, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст.367 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей указанными работниками метрополитена привело к разгерметизации тоннеля, наличию трещин в стенах тоннеля и дальнейшему подтоплению на участке киевского метро в пределах Оболонско-Теремковской линии.

В прокуратуре утверждают, что должностные лица не проводили осмотр тоннелей, обследования и наблюдения за ослабленными конструкциями и сооружениями, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская" — "Лыбидская", появления образований (сталактитов), вымывания и нарушения. целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение продолжительного времени. Следствием этого стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей.

В ходе досудебного расследования следователями и прокурорами проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Результаты проведенных экспертиз показали, что эксплуатация тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" ненадлежащая и не соответствует строительным нормам и правилам.

Ущерб из-за закрытия участка

Из-за существования потенциальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера 8 декабря 2023 столичными властями принято решение о приостановлении движения поездов Оболонско-Теремковской линией метро на отрезке между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". На участке между станциями "Лыбидская" – "Теремки" была организована перевозка населения дублирующими маршрутами наземного транспорта.

Как следствие, только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб в размере более 138,5 млн грн. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия тоннеля метро недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

В прокуратуре отмечают, что приведенные суммы ущерба не окончательны и могут быть изменены, поскольку ремонт тоннеля метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" еще продолжается.

Заметим, что работы по ремонту аварийного участка метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в Киеве проходят в сложнейших условиях - когда осуществляется сверление отверстий для инъецирования цементными химическими растворами для стабилизации грунтов, там просто бьет фонтанами вода, сообщали в КГГА.

Что чревато подозреваемым

"В настоящее время в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде круглосуточно домашнего ареста и отстранения от занимаемых должностей", — говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового .

Кроме того, во время следствия устанавливаются и собираются доказательства в отношении других должностных лиц КП "Киевский метрополитен" и КГГА, служебная халатность которых привела к указанным последствиям.

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