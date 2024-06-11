В "Киевском метрополитене" рассказали, когда запустят движение поездов по "синей" ветке метро между ст. "Демеевская" и "Лыбидская"

Движение поездов по "синей" ветке метро между ст. "Демеевская" и "Лыбидская" запустят в начале осени – работы на строительной площадке между этими станциями продолжаются круглосуточно.

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Об этом сообщил и.о. начальника метрополитена Виктор Выговский, передает "Суспільне".

Также он рассказал, на какой стадии сейчас находится капитальный ремонт перегонного тоннеля между станциями столичной подземки "Демеевская" - "Лыбидская".

"Мы сейчас фактически дошли до финальной стадии работ в котловане, демонтирована верхняя часть тоннеля и приступили к демонтажу последних элементов сооружения тоннеля", — рассказал Выговский.

По его словам, в дальнейшем специалисты приступят к монтажу нового монолитного тоннеля.

"Непосредственно еще выполняются работы внутри тоннеля и близлежащих участках. Это 27 метров с одной стороны и 25 - с другой. Там уже выполнены работы, касающиеся скажем так "лечения" тоннеля и сейчас идет работа по усилению тоннеля по периметру", - сказал руководитель столичной подземки.

Работы по ремонту будут продолжаться до конца лета

По словам Выговского, ремонт работы в метро будет продолжаться до конца лета, потом еще предстоит провести тестовые пуски движения поездов и после этого — уже возобновление движения поездов.

"Для себя мы смотрим по интенсивности выполнения, по работам, которые мы выполняем, что запустить движение поездов удастся в начале осени", - прогнозирует чиновник.

Он утверждает, что сейчас все сложные работы фактически завершили, поскольку основным вопросом было обеспечить эффективную работу в самом котловане, не допустить выноса песка в котлован и доступ воды.

Эту работу уже проделали. Далее, если уже демонтируется тоннель, то остаются только работы по монтажу тоннеля и непосредственно работы в тоннеле: прокладка путей, кабелей и запуск движения поездов", - отметил Выговский.

Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" на шесть месяцев.

Таким образом, незадействованными в перевозках остались шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше. Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть синей ветки закрыли.

Впрочем, уже с 13 декабря движение по участку было возобновлено в челночном режиме отделено от остального метрополитена.

24 января были получены первые выводы от специалистов Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, которые указывают, что основной причиной деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве стало низкое качество проектирования и строительных работ этого отрезка.

Отметим, что работы по ремонту аварийного участка метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в Киеве проходят в сложнейших условиях - когда осуществляется сверление отверстий для инъецирования цементными химическими растворами для стабилизации грунтов, там просто бьет фонтанами вода, сообщали в КГГА.