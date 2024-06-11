У "Київському метрополітені" розповіли, коли запустять рух поїздів "синьою" гілкою метро між ст. "Деміївська" та "Либідська"

Рух поїздів "синьою" гілкою метро між ст. "Деміївська" та "Либідська" запустять на початку осені – роботи на будівельному майданчику між цими станціями тривають цілодобово.

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Про це повідомив в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, передає "Суспільне".

Також він розповів, на якій стадії зараз перебуває капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями столичної підземки "Деміївська" — "Либідська".

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", — розповів Вигівський.

За його словами, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 — з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", — сказав очільник столичної підземки.

Роботи з ремонту триватимуть до кінця літа

За словами Виговського, ремонті роботи у метро триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього — вже відновлення руху потягів.

"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", — прогнозує посадовець.

Він стверджує, що нині усі складні роботи фактично завершили, оскільки основним питанням було забезпечити ефективну роботу у самому котловані, не допустити винесення піску в котлован і доступу води.

Цю роботу вже виконали. Далі, якщо вже демонтується тунель, то залишаються тільки роботи щодо монтажу тунелю і безпосередньо роботи в тунелі: прокладання колій, кабелів і запуск руху поїздів", — зазначив Вигівський.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях залишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.

Зауважимо, що роботи з ремонту аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" в Києві проходять у надзвичайно складних умовах - коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації ґрунтів, там просто б'є фонтанами вода, повідомляли в КМДА.