Руйнування тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська”: Кличко звинуватив прокуратуру у перекручуванні причин

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував вручення підозр працівникам КП "Київський метрополітен" у справі про руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та “Либідська”/

"Прокуратура маніпулює в заявах щодо причин руйнування тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська"", - заявив Кличко.

Мер додав, що на етапі проектування конструкції тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська" були допущені помилки, а також мали місце грубі порушення під час будівництва цієї ділянки.

Натомість, за його словами, КМДА отримала результати експертизи, які доводять, що причинами руйнування тунелю є неякісне будівництво з порушенням монтажу кілець.

Зокрема, тунельна оправа була розрахована на значно нижчий рівень ґрунтових вод, а нижня частина тунелю частково складена зі стінових блоків, тоді як блоки повинні були бути посилені через основне навантаження на нижню частину.

Додатково, відсутність хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю також була підтверджена лабораторними дослідженнями.

“Від правоохоронців відсутня будь-яка інформація про проведення таких лабораторних досліджень ґрунтів”, - повідомив мер столиці.

Він додав, що науковці підтверджують, що проектна документація містить неякісні рішення, а під час будівництва конструкцію тунелю було споруджено неналежним чином. У свою чергу експерти зазначають, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації тунелю виконувались у повному обсязі.

“Зважаючи на очевидний політичний тиск, міська влада наполягає на неупередженому розслідуванні. І з усіма отриманими експертними висновками звертатиметься до суду. І зазначу, як би не заважали і не тиснули, ми робимо все, щоб до початку осені закінчити ремонт ділянки. Роботи там тривають цілодобово”, - підсумував Кличко.

Нагадаємо, 23 липня 2023 року Київська міська прокуратура повідомила про підозру начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру КП "Київський метрополітен" за неналежне виконання обов’язків, яке призвело до розгерметизації тунелю, тріщин у стінах та підтоплення ділянки метро на Оболонсько-Теремківській лінії.

Війна експертиз: Прокуратура не знайшла порушень при будівництві метротунелю

Згідно з повідомленням Київської міської прокуратури, відомство отримало результати експертиз, які спростовують заяви про неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

Зазначається, що за результатами комісійної будівельно-технічної експертизи, технічною причиною руйнування тунелю виявилася, навпаки, неналежна експлуатація. Водночас експертиза не виявила порушень у якості будівництва або відхилень, які б спричинили розгерметизацію тунелю.

Також встановлено, що заходи з усунення води в тунель проводились з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду або проектних організацій, які б визначили причини пошкоджень і надали рекомендації.

Крім того, посадові особи КП "Київський метрополітен" не надали жодних експертиз або документів, на основі яких зроблені їхні заяви про неякісні проектні рішення та відхилення від проекту, що нібито призвели до підтоплення.

Київ тимчасово закривав найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях залишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Втім, вже з 13 грудня рух ділянкою було відновлено в човниковому режимі відокремлено від решти метрополітену.

24 січня було отримано перші висновки від фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи, які вказують, що основною причиною деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" у Києві є низька якість проектування та будівельних робіт цього відрізку.

Зауважимо, що як повідомляли в КМДА, роботи з ремонту аварійної ділянки метро між станціями "Либідська" і "Деміївська" в Києві проходять у надзвичайно складних умовах - коли здійснюється свердління отворів для ін'єктування цементними хімічними розчинами для стабілізації ґрунтів - там просто б'є фонтанами вода.