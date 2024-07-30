Метро на "Теремки" мають відремонтувати до кінця осені: відома вартість робіт

До кінця вересня компанія "Автострада" має відремонтувати тунель синьої гілки метро, між станціями "Деміївська" та "Либідська".

Про це йдеться у розслідуванні "Главкому".

Спочатку "Автострада" повинна була підготувати тунель до ремонту за 21,2 млн грн, потім з компанією підписали ще одну угоду на додаткові роботи на 20,1 млн грн. Обидві угоди мали фінансувати з власних коштів метрополітену.

Цьогоріч у квітні Київська міська державна адміністрація виділила 393,54 млн грн з міського бюджету, тому метрополітен розірвав попередні угоди без оплати. А 30 квітня без використання Prozorro підписав нову угоду з "ГК "Автострада" на капітальний ремонт тунелю за 445,49 млн грн.

В обґрунтуванні, чому саме обрали цю фірму, вказано, що метрополітен звернувся до кількох компаній за пропозиціями, і "ГК "Автострада" запропонувала найнижчу ціну та найкоротші строки – п’ять місяців.

Роботи профінансують з міського бюджету (385 млн грн) та власних коштів метрополітену (61 млн грн).

У червні власник "Автостради" Максим Шкіль у Facebook повідомив, що компанія вже завершила демонтаж аварійної ділянки тунелю та почали укріплювати частини старого тунелю. Роботи проводять цілодобово й без вихідних. У відповіді на коментарі Шкіль також повідомив, що компанія старається завершити роботи до кінця серпня для пуску руху метро, а вже упродовж вересня зробити благоустрій.

Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, метрополітен зупинив рух між станціями "Деміївська" та "Либідська" 8 грудня 2023 року через аварійний стан тунелю. КМДА пояснило, що існує небезпека обвалу, проте пасажири метрополітену опублікували відео, як тунель наповнюється водою.

Незадіяними у перевезеннях залишилися шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки".

Міська влада пояснила, що вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше. Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.