Киев заключил новый договор на строительство метро на Виноградарь: сколько миллиардов потратят

"Киевский метрополитен" заключил договор на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро к Виноградарю из ООО "Автострада", которое стало победителем тендера и Prozorro 11 июля.

В КГГА со ссылкой на коммунальное предприятие сообщили, что стоимость работ составляет 13,78 миллиарда гривен, а срок их выполнения — 2,5 года.



В настоящее время продолжается оформление всех необходимых разрешительных документов в соответствии с законодательством и передачей строительных площадок подрядной организации. После завершения этих процедур начнутся непосредственно строительные работы.

В метрополитене добавили, что на объекте строительства уже возведен правый перегонный тоннель длиной около 1 250 метров между станциями "Мостицкая" и "Сырец".

Также завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла, частично установлены ограждающие конструкции методом "стена в грунте", а также проведено крепление котлована металлоконструкциями.

Кроме того, уже сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции, а также частично построены двухъярусные тоннели и другие объекты.

Проблемы со строительством ветки метро на Виноградаре

В декабре 2023 года из-за срыва указанных терминов "Киевский метрополитен" расторг договор с подрядчиком ("Киевметрострой") на строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь.

По условиям договора у заказчика было право отказаться от сделки и требовать возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к работе или выполняет их настолько медленно, что выполнить их в срок договора невозможно.

Учитывая это, Киевский метрополитен отказался от обязательств по части выполнения строительных работ по договору, о чем и сообщил подрядчику.

В ноябре 2018 года Киевский метрополитен и "Киевметрострой" заключили договор, а закончился он 11 декабря 2023 года.

Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.

Уже 139 млн гривен в пользу бюджета Киева суд взыскал с подрядчика, который вместо того, чтобы строить метро на жилмассив Виноградарь в столице, возложил полученные деньги на депозит.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый председатель наблюдательного совета Было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале 2020 года по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски. В частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 млрд грн, выделенных на строительство метро на Виноградаре.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, а также в июне 2021 года. обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка. Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить строительство метро на Виноградаре до конца 2022 года. Впрочем, о его завершении до сих пор речь не идет.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что ведет расследование по хищению 530 млн грн на строительстве метро на Виноградаре.