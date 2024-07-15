"Киевавтодор" заключил соглашение о капремонте путепровода в Оболонском районе на 285 млн грн

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" заключила соглашение с фирмой "Укртрансмост" на капитальный ремонт путепровода, расположенного на пересечении ул. Луговой и ул. Богатырской в Оболонском районе.

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Об этом пишет LIGA.net.

По результатам тендера стоимость контракта составляет около 285 млн грн, о чем сообщается в системе Prozorro.

Путепровод, соединяющий два больших спальных района Киева — Оболонь и Виноградарь, был построен в 1986 году. С тех пор он ни разу не подвергался капитальному ремонту, хотя инфраструктура играет ключевую роль в транспортной системе города, обеспечивая важное сообщение между районами и уменьшая нагрузку на другие магистрали.

В Киевгосадминистрации еще раньше отмечали, что за столько лет эксплуатации износились нижние слои дорожного покрытия, деформационные швы и гидроизоляция. Также необходимо обновить систему водоотвода из проезжей части и тротуаров.

Проект реконструкции путепровода включает в себя ремонт мостового полотна, пролетных строений и конструкций опор. В рамках работ дорожники установят новое перильное и барьерное ограждение, опоры освещения и обновят дорожное покрытие на подходах к путепроводу. Кроме того, на тротуарах будут оборудованы велодорожки.

Капитальный ремонт также будет производиться с учетом принципов безбарьерности, обеспечивая беспрепятственный доступ для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения. На подходах к пешеходным переходам будут установлены пандусы, понижен бортовой камень и тактильная плитка.

Напомним, в мае на Оболони открыли движение по новому путепроводу — проезд по улице Полярной эстакады через Богатырскую, ремонтные работы на котором начались в июне 2023 года.

Улучшение транспортной инфраструктуры в Киеве

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, движение автомобильного транспорта Подольско-Воскресенским мостом в Киеве планируется полностью запустить в сентябре.

5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Окружной дороги от улицы Богатырской до Оболонского проспекта.

Общая протяженность трех новых участков – 3 км. Начали их строить с 2016 года.

Строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.

Кроме того, 20 декабря в Киеве открыли движение по обновленному Дегтяревскому путепроводу для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

А 1 декабря в Киеве открыли проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.