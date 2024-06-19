В Киеве обрушилась часть Воздухофлотского путепровода

19 июня в 19:17 произошло разрушение моста на улице Жилянской, в Шевченковском районе Киева. Была разрушена пешеходная часть Воздухофлотского путепровода.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Из-за этого, по данным "Киевпасстранса", задерживается движение трамваев №1 и №3, а также перекрыто автомобильное движение на границе улиц Борщаговской и Жилянской.

В настоящее время спасатели разрезают металлические конструкции с помощью гидро- и электроинструмента. Также производится расчистка дороги от разрушенных конструкций.

На месте работают 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники. Также задействованы спасатели КАСС.

Напомним, это уже не первый мост, который "лег отдохнуть". 30 сентября по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок моста. Известно, что при выполнении монтажа 7-й балки она потеряла свою стойкость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.

Независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии "Суспільному" сказал, что балки для путепровода изготовил завод компании "Ковальская".

"Они экспериментальные. Это 36-ти метровая балка, а до этого были 33-метровые [...] Надо, чтобы ее (балку, – ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. причин (обвала, – ред.) может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянута арматура. И это только одни из многих причин”, – отметил он.

20 декабря движение обновленным Дегтяревским путепроводом открылось для проезда автотранспорта и трамвая по обновленным путям.

22 мая на Дегтяревском путепроводе в столице завершили весь комплекс работ - в частности открыли заезды и съезды с него.