У Києві обвалилася частина Повітрофлотського шляхопроводу

19 черня о 19:17 сталося руйнування моста на вулиці Жилянській, у Шевченківському районі Києва. Було зруйновано пішохідну частину Повітрофлотського шляхопроводу.

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Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Через це, за даними "Київпастранс", затримується рух трамваїв № 1 і № 3, а також перекрито автомобільний рух на межі вулиць Борщагівської та Жилянської.

Наразі рятувальники розрізають металеві конструкції за допомогою гідро- та електроінструменту. Також проводиться розчищення дороги від зруйнованих конструкцій.

На місці працює 17 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також задіяні рятувальники КАРС.

Нагадаємо, це вже не перший міст, який "ліг відпочити". 30 вересня на вул. Олександра Довженка під час робіт з реконструкції Дегтярівського шляхопроводу стався обвал балок мосту. Відомо, що під час виконання монтажу 7-ої балки вона втратила свою стійкість, а при падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі "Суспільному" сказав, що балки для шляхопроводу виготовив завод компанії "Ковальська".

"Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові [...] Треба, щоб її (балку, – ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин (обвалу, – ред.) може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", – зазначив він.

20 грудня рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом відкрився для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

22 травня на Дегтярівському шляхопроводі в столиці завершили весь комплекс робіт - зокрема, відкрили заїзди та з’їзди з нього.