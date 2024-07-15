"Київавтодор" уклав угоду на капремонт шляхопроводу в Оболонському районі на 285 млн грн

Комунальна корпорація "Київавтодор" уклала угоду з фірмою "Укртрансміст" на капітальний ремонт шляхопроводу, розташованого на перетині вул. Лугової та вул. Богатирської в Оболонському районі.

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Про це пише LIGA.net.

За результатами тендеру вартість контракту становить майже 285 млн грн, про що повідомляється у системі Prozorro.

Шляхопровід, який з'єднує два великі спальні райони Києва — Оболонь і Виноградар, був побудований у 1986 році. Відтоді він жодного разу не піддавався капітальному ремонту, хоча ця інфраструктура відіграє ключову роль у транспортній системі міста, забезпечуючи важливе сполучення між районами та зменшуючи навантаження на інші магістралі.

У Київдержадміністрації ще раніше наголошували, що за стільки років експлуатації зносилися нижні шари дорожнього покриття, деформаційні шви та гідроізоляція. Також треба оновити систему водовідведення з проїжджої частини та тротуарів.

Проєкт реконструкції шляхопроводу включає ремонт мостового полотна, прогонових будов та конструкцій опор. В рамках робіт дорожники встановлять нову перильну й бар’єрну огорожу, опори освітлення та оновлять дорожнє покриття на підходах до шляхопроводу. Крім того, на тротуарах будуть облаштовані велодоріжки.

Капітальний ремонт також буде виконуватися з урахуванням принципів безбар’єрності, забезпечуючи безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. На підходах до пішохідних переходів будуть встановлені пандуси, понижений бортовий камінь та тактильна плитка.

Нагадаємо, у травні на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом - проїзд вулицею Полярною естакадою через Богатирську, ремонтні роботи на якому розпочалися в червні 2023 року.

Покращення транспортної інфраструктури у Києві

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рух автомобільного транспорту Подільсько-Воскресенським мостом у Києві планують повністю запустити у вересні.

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Почали їх будувати з 2016 року.

Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

Крім того, 20 грудня у Києві відкрили рух оновленим Дегтярівським шляхопроводом для проїзду автотранспорту та трамваю оновленими коліями.

А 1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.