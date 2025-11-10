В Киеве на мосту Метро выполняют уникальный этап ремонта: прослужит еще 20 лет (ФОТО)

В Киеве под мостом Метро приступили к установке поддерживающих арочных конструкций в их проектное положение – это ключевой этап противоаварийных работ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Уникальное строительство

В КГГА отмечают, что такой процесс в истории киевского мостостроения на сегодняшний день уникален.

Мост Метро имеет редкую арочную конструкцию с предварительно напряженным армированием, аналогов которой пока нет в мире.

Поэтому противоаварийные меры – важный шаг к восстановлению уникального инженерного сооружения, которое служит киевлянам уже более полувека. Приняли эти мероприятия в августе 2024 года.

Фото: КГГА

Безопасная эксплуатация еще на 20 лет

В КГГА сообщают, что до сих пор продолжался этап по погружению 160 свай в русло Днепра на глубину около 30 метров. Они будут служить основой для металлических арок.

На специальном пирсе происходил сбор арочных конструкций, которые сейчас заводят под мост.

Эти конструкции существенно усилят сооружение, сохранят уникальный вид моста и позволят безопасно эксплуатировать. его еще как минимум на 20 лет", - отмечают в КГГА.

Там добавляют, что после противоаварийных мер приступят к реставрационным работам с приспособлением.

Все работы специалисты Киевавтодора выполняют без перекрытия движения автомобилей и поездов метро. Судоходство под мостом также сохранено.

О мосте Метро

В Киеве шесть автомобильных мостов через Днепр, и "мост Метро" – один из самых старых.

Его ввели в эксплуатацию в 1965 году. Это было первое в мире арочное сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках.

Через мост проходит Святошинско-Броварская линия метро – так называемая "красная ветвь". Вместе с Русановским мостом они соединяют правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенко, Лесным массивом, зоной отдыха – Гидропарком.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения.

Противоаварийные работы на мосту Метро в столице будут стоить бюджету 2 миллиарда гривен. Реставрация аварийного моста будет длиться не больше двух лет.

В 2023 году КГГА со ссылкой на оценки европейских специалистов сообщало, что перестроить "город Метро" стоит не менее 500 млн евро.