Транспорт 60 минут назад

Кличко рассказал, во сколько обойдется реконструкция моста Патона

Во время реконструкции предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную — из стали, что значительно облегчит конструкцию моста

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Реконструкция столичного моста Патона начнется сразу после завершения проектных работ и будет стоить около 7 млрд грн. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона — это одна из важных транспортных артерий, соединяющих правый берег с левым. Полная реконструкция будет стоить, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд грн", — написал мэр.

Во время реконструкции предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную — из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также предусмотрена дополнительная полоса движения, количество которых возрастет до 8. Также обустроят велодорожки и барьеры между направлениями движения.

Будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП.

На прошлой неделе КГГА предупредила, что в Киеве до конца 2025 года проведут реставрацию моста имени Патона с увеличением его пропускной способности. 

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют реставрировать мост имени Патона, увеличив при этом его пропускную способность. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве прикрыли работу фирмы, которая занималась созданием онлайн-казино
В Киеве прикрыли работу фирмы, которая занималась созданием онлайн-казино
Умер бывший мэр Киева Иван Салий
Умер бывший мэр Киева Иван Салий
В Мининфраструктуры назвали следующий морской порт, подлежащий концессии
В Мининфраструктуры назвали следующий морской порт, подлежащий концессии
Загрузка...
Новое видео
Как пиар может работать в качестве канала коммуникации — Александр Стенькин, Watsons

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Война в Нагорном Карабахе: количество погибших возрастает

  3. Партию "Демократична сокира" не зарегистрировали на выборы в Киевсовет: "Мы идем в суд"

  4. Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк за счет ОВГЗ

  5. Россия создает фонд нефтяных скважин для выхода из ОПЕК+

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...