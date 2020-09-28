Кличко рассказал, во сколько обойдется реконструкция моста Патона

Реконструкция столичного моста Патона начнется сразу после завершения проектных работ и будет стоить около 7 млрд грн. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Город, наконец, получил для этого все необходимые согласования от государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона — это одна из важных транспортных артерий, соединяющих правый берег с левым. Полная реконструкция будет стоить, по предварительным подсчетам специалистов, около 7 млрд грн", — написал мэр.

Во время реконструкции предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную — из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.

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Также предусмотрена дополнительная полоса движения, количество которых возрастет до 8. Также обустроят велодорожки и барьеры между направлениями движения.

Будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП.



На прошлой неделе КГГА предупредила, что в Киеве до конца 2025 года проведут реставрацию моста имени Патона с увеличением его пропускной способности.

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют реставрировать мост имени Патона, увеличив при этом его пропускную способность.