Мост Патона в Киеве реставрируют, увеличив его пропускную способность — КГГА

Власти Киева планируют реставрировать мост имени Патона, увеличив при этом его пропускную способность.

Предполагается, что это позволит увеличить пропускную способность сооружения, создать надлежащие условия движения автомобильного транспорта и пешеходов, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

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В частности, указано, что соответствующие работы предусмотрены в распоряжении КГГА №1431.

При этом осуществить реставрацию должны до 31 декабря 2025 года.

Заказчиком работ определена коммунальная корпорация "Киевавтодор", которой поручено в установленном порядке:

- получить исходные данные для проектирования;

- определить генеральные проектные и подрядную строительную организации;

- обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения;

- позаботиться о соблюдении требований законодательства относительно порядка выполнения строительных работ и законодательства об оценке воздействия на окружающую среду.

Как известно, мост имени Патона был введен в эксплуатацию в 1953 году. Реконструировали мост только один раз, в 2004 году, когда с моста демонтировали трамвайные пути. С тех пор текущие ремонтные работы происходили только на небольших участках моста.

Напомним, в марте 2020 года на мосту Патона произошел прорыв трубопровода, из-за чего прямо в Днепр начал стекать огромный поток горячей воды.