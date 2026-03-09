Запланована подія 2

На мосту Патона в Киеве могут полностью разрушиться некоторые конструкции, что приведет к коллапсу транспортной инфраструктуры.

мост Патона
В Национальной академии наук рассказали, как укрепить мост Патона в Киеве. Фото: comments.ua

К ремонту и реконструкции моста имени Евгения Патона в Киеве нужно браться безотлагательно, чтобы предотвратить аварии и непоправимые последствия.

Как пишет Delo.ua, такое мнение высказал член- корреспондент Национальной академии наук Украины, гендиректор Украинского института стальных конструкций имени В.М. Шимановского Александр Шимановский.

"Мост имени Е. А. Патона в Киеве еще можно спасти. Можно предотвратить аварии и непоправимые последствия. Если не терять время", - считает он.

В НАНУ напомнили, что именно этот институт когда-то спроектировал мост под руководством академика Евгения Патона и с 1953 осуществляет периодический мониторинг и визуально-инструментальные обследования сооружения.

Что нужно сделать?

При этом ученые знают, как починить мост так, чтобы он стал безопасным и послужил еще многие десятилетия, а именно:

  • усилить крайние главные балки (верховую и низовую) на опоре №25;
  • поремонтировать промежуточные опоры №11 (надводную часть) и №21 (подводную часть);
  • поремонтировать или заменить поперечные балки;
  • поремонтировать вязи пролетных строений;
  • поремонтировать столбы освещения и перильной ограды;
  • заменить деформационные швы.

Как отметили в НАНУ, если в ближайшее время не устранить дефекты, обнаруженные во время прошлогоднего обследования моста, а реконструкцию (реставрацию) не выполнить, то его конструкции не будут деградировать дальше, а деградировать ускоренными темпами.

Из-за этого могут полностью разрушиться некоторые конструкции (в том числе несущие), что может повлечь за собой человеческие жертвы и коллапс всей транспортной инфраструктуры Киева.

Поэтому ученые подчеркивают, что к ремонту и реконструкции (реставрации) моста имени Евгения Патона нужно браться безотлагательно.

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Технический состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Что говорят городские власти

Киевская городская государственная администрация пришла к выводу, что мост Патона через реку Днепр в Киеве можно и в дальнейшем эксплуатировать, но движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений.

В частности, на мосту Патона установлены следующие ограничения:

  • запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн;
  • максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;
  • максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;
  • сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

Городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ пореконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали   существенные повреждения   на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .

Автор:
Светлана Манько