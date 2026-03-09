- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
На мосту Патона у Києві можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції, що спричинить колапс транспортної інфраструктури
До ремонту й реконструкції мосту імені Євгена Патона в Києві потрібно братися невідкладно, щоб запобігти аваріям і непоправним наслідкам.
Як пише Delo.ua, таку думку висловив член-кореспондент Національної академії наук України, гендиректор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський.
«Міст імені Є. О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу», - вважає він.
У НАНУ нагадали, що саме цей інститут колись спроєктував міст під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.
Що потрібно зробити?
При цьому науковці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив ще багато десятиліть, а саме:
- підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;
- поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
- поремонтувати або замінити поперечні балки;
- поремонтувати в’язі прогонових будов;
- поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;
- замінити деформаційні шви.
Як зауважили у НАНА, якщо найближчим часом не усунути дефекти, виявлені під час торішнього обстеження мосту, а реконструкцію (реставрацію) не виконати, то його конструкції не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами.
Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що може спричинити людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва.
Тому, науковці наголошують, що до ремонту й реконструкції (реставрації) мосту імені Євгена Патона потрібно братися невідкладно.
Міст Патона у Києві в аварійному стані
Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.
Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.
Як наголосив віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.
Що каже міська влада
Натомість Київська міська державна адміністрація дійшла висновку, що міст Патона через річку Дніпро у Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше установлених обмежень.
Зокрема, на мосту Патона встановлено такі обмеження:
- заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
- максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;
- максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;
- зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.
Міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.
Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.
У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.