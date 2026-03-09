На мосту Патона у Києві можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції, що спричинить колапс транспортної інфраструктури

До ремонту й реконструкції мосту імені Євгена Патона в Києві потрібно братися невідкладно, щоб запобігти аваріям і непоправним наслідкам.

Як пише Delo.ua, таку думку висловив член-кореспондент Національної академії наук України, гендиректор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський.

«Міст імені Є. О. Патона у Києві ще можна врятувати. Можна запобігти аваріям і непоправним наслідкам. Якщо не гаяти часу», - вважає він.

У НАНУ нагадали, що саме цей інститут колись спроєктував міст під керівництвом академіка Євгена Патона і від 1953 року здійснює періодичний моніторинг та візуально-інструментальні обстеження споруди.

Що потрібно зробити?

При цьому науковці знають, як полагодити міст так, щоб він став безпечним і послужив ще багато десятиліть, а саме:

підсилити крайні головні балки (верхову та низову) на опорі №25;

поремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);

поремонтувати або замінити поперечні балки;

поремонтувати в’язі прогонових будов;

поремонтувати стовпи освітлення та перильної огорожі;

замінити деформаційні шви.

Як зауважили у НАНА, якщо найближчим часом не усунути дефекти, виявлені під час торішнього обстеження мосту, а реконструкцію (реставрацію) не виконати, то його конструкції не просто деградуватимуть далі, а деградуватимуть пришвидшеними темпами.

Через це можуть повністю зруйнуватися деякі конструкції (зокрема несні), що може спричинити людські жертви і колапс усієї транспортної інфраструктури Києва.

Тому, науковці наголошують, що до ремонту й реконструкції (реставрації) мосту імені Євгена Патона потрібно братися невідкладно.

Міст Патона у Києві в аварійному стані

Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Як наголосив віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Що каже міська влада

Натомість Київська міська державна адміністрація дійшла висновку, що міст Патона через річку Дніпро у Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше установлених обмежень.

Зокрема, на мосту Патона встановлено такі обмеження:

заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

Міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.