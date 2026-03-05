Міст Патона у Києві можна експлуатувати, але зі встановленими обмеженнями для транспорту – КМДА

Міст імені Євгена Патона через річку Дніпро у Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше установлених обмежень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації за результатами наради, що відбулася на базі КП "Київавтошляхміст" за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського.

Які обмеження на мосту Патона

Зокрема, на мосту Патона встановлено такі обмеження:

заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

У КМДА зауважують, що вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху на мосту запроваджені ще у 2020 році для зменшення навантаження на несні конструкції мосту. Тоді були встановили водоналивні бар’єри для заборони руху крайніми смугами проїжджої частини та обмеження проїзду великовагового транспорту.

Комплекс робіт з утримання мосту

За результатами проведеного у 2025 році технічного обстеження мосту було визначено його стан, умови подальшої експлуатації та першочергові заходи для подальшого утримання. Також фахівці КП "Київавтошляхміст" здійснюють постійний моніторинг змін технічного стану мосту.

Упродовж останніх 5 років мостовики виконали:

очищення головних балок прогонових будов;

підсилення окремих ділянок перильної огорожі;

ремонт та укріплення гранітних плит парапетів;

ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини;

заливку тріщин;

ремонт деформаційних швів;

демонтаж оздоблення на в’їзній колоні на лівому березі.

В КМДА запевняють, що у межах наявних ресурсних можливостей забезпечується цілодобовий контроль і виконується комплекс робіт з утримання мосту.

Міст Патона у Києві в аварійному стані

Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Як наголосив віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.