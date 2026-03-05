Мост Патона в Киеве можно эксплуатировать, но с установленными ограничениями для транспорта – КГГА

Мост имени Евгения Патона через реку Днепр в Киеве можно и дальше эксплуатировать, но движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ранее установленных ограничений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Киевской городской государственной администрации по результатам совещания, состоявшегося на базе КП "Киевавтодормост" с участием представителей Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского.

Какие ограничения на мосту Патона

В частности, на мосту Патона установлены следующие ограничения:

запрещен въезд транспорта с погрузкой на ось более 7 тонн;

максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;

максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;

сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.

В КГГА отмечают, что весовые ограничения и изменения организации дорожного движения на мосту введены еще в 2020 году для уменьшения нагрузки на несные конструкции моста. Тогда были установлены водоналивные барьеры для запрещения движения по крайним полосам проезжей части и ограничению проезда тяжеловесного транспорта.

Комплекс работ по содержанию моста

По результатам проведенного в 2025 году технического обследования моста были определены его состояние, условия дальнейшей эксплуатации и первоочередные меры по дальнейшему содержанию. Также специалисты КП "Киевавтодоргород" осуществляют постоянный мониторинг изменений технического состояния моста.

За последние 5 лет мостовики выполнили:

очистка главных балок пролетных строений;

усиление отдельных участков перильной ограды;

ремонт и укрепление гранитных плит парапетов;

ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части;

заливку трещин;

ремонт деформационных швов;

демонтаж отделки на въездной колонне на левом берегу.

В КГГА уверяют, что в рамках имеющихся ресурсных возможностей обеспечивается круглосуточный контроль и выполняется комплекс работ по содержанию моста.

Мост Патона в Киеве в аварийном состоянии

Техническое состояние моста Патона в Киеве вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. Вопрос восстановления сооружения уже давно перезрел и нуждается в системном государственном решении.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

Как отметил вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов, остаточный ресурс сооружения оценивается как нулевой, а коррозионные процессы становятся все менее предсказуемыми.

Городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения на них. Служба восстановления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года .