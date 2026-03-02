КГГА опровергла фейк о новых правилах проезда по мосту Патона

Распространена в социальных сетях информация о якобы новых правилах проезда по мосту им. Е.О.Патона есть фейком. Киевская городская государственная администрация не готовила и не обнародовала новые материалы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Правила проезда по мосту им. Е.О.Патона

"Киевская городская государственная администрация не готовила и не обнародовала эти материалы. Призываем горожан пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах КГГА, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы", - говорится в сообщении.

Мост имени Е. А. Патона через реку Днепр эксплуатируется с действующими ограничениями:

Движение грузового транспорта на мосту запрещено.

Крайние полосы проезжей части перекрыты наливными барьерами для автотранспорта.

Специалисты коммунального предприятия "Киевавтодоргород" круглосуточно контролируют состояние несущих конструкций моста и выполняют все необходимые работы для его безопасного содержания.

Мост Патона собирались закрыть на реконструкцию еще в 2020 году

Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко в сентябре 2020 года анонсировал скорейшее начало работ по реконструкции моста Патона. С момента ввода моста в эксплуатацию в 1953 году его ремонт производили только один раз – в 2004 году провели демонтаж трамвайных путей и обновили дорожное покрытие. С этого времени текущие ремонтные работы происходили только на отдельных участках моста.

Реконструкция должна была начаться сразу после завершения проектных работ и стоила около 7 миллиардов гривен. Ожидалось, что реставрация будет проведена до конца 2025 г., однако она даже не началась.

В 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения на них. Служба обновления в Киевской области планировала объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе того же года.

Мост Патона еще в 2018 году был признан непригодным для использования.

В настоящее время продолжаются противоаварийные работы на мосту Метро в столице. Они будут стоить бюджету 2 миллиарда гривен.

В 2023 году КГГА со ссылкой на оценки европейских специалистов сообщало, что перестроить "город Метро" стоит не менее 500 млн евро.

В Киеве под мостом Метро уже приступили к установке поддерживающих арочных конструкций в их проектном положении – это ключевой этап противоаварийных работ.