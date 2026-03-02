КМДА спростувала фейк про нові правила проїзду мостом Патона

Поширена у соціальних мережах інформація про нібито нові правила проїзду мостом ім. Є.О.Патона є фейком. Київська міська державна адміністрація не готувала та не оприлюднювала жодних нових матеріалів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Правила проїзду мостом ім. Є.О.Патона

"Київська міська державна адміністрація не готувала та не оприлюднювала ці матеріали.Закликаємо містян користуватися виключно офіційними повідомленнями, розміщеними на інформаційних ресурсах КМДА, профільних департаментів і комунальних підприємств столиці", - йдеться в повідомленні.

Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро наразі експлуатується з чинними обмеженнями:

Рух вантажного транспорту на мосту заборонено.

Крайні смуги проїжджої частини перекриті наливними бар’єрами для автотранспорту.

Фахівці комунального підприємства "Київавтошляхміст" цілодобово контролюють стан несучих конструкцій мосту та виконують усі необхідні роботи для його безпечного утримання.

Міст Патона збирались закрити на реконструкцію ще у 2020 році

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Наразі тривають протиаварійні роботи на мосту Метро у столиці. Вони коштуватимуть бюджету 2 мільярди гривень.

У 2023 році КМДА з посиланням на оцінки європейських фахівців повідомляло, що перебудувати "міст Метро" коштує щонайменше 500 млн євро.

У Києві під мостом Метро вже розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.