Аварійний міст Патона у Києві готують до ремонту: що відомо

Комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проєктування протиаварійних робіт на мосту імені Євгена Патона в Києві з очікуваною вартістю понад 2,2 млн гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє “КиївВлада” з посиланням на оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Деталі тендеру

Згідно з тендерною документацією, КП «Київавтошляхміст» виділило 2 млн 237 тис.406 гривень на послуги з проєктування протиаварійних робіт на мосту імені Євгена Патона.

Йдеться про відновлення металоконструкцій прогонових будов для забезпечення подальшої безпечної експлуатації споруди.

Проєкт має передбачати відновлення працездатності та надійності несних конструкцій мосту, довжина якого становить 1542 метри, а також детальні рішення щодо ремонту суцільнозварних головних балок, висота стінок яких у судноплавних прогонах сягає 6,1 метра. Особлива увага приділятиметься збереженню архітектурного вигляду опор та ригелів, облицьованих гранітом.

Фінансування проєктування здійснюється з столичного бюджету. Виконати роботу підрядник має до кінця 2026 року.

У тендері бере участь ТОВ “Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського” з пропозицією 2 млн 235 тисяч гривень. Рішення щодо визначення переможця наразі очікується.

Міст Патона у Києві в аварійному стані

Технічний стан мосту Патона у Києві викликає серйозне занепокоєння фахівців. Питання відновлення споруди вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Міст Патона ще у 2018 році був визнаний непридатним для використання.

Як наголосив віцепрезидент НАН України В’ячеслав Богданов, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

Науковці закликають, що до ремонту й реконструкції мосту імені Євгена Патона в Києві потрібно братися невідкладно, щоб запобігти аваріям і непоправним наслідкам.

Що каже міська влада

Натомість Київська міська державна адміністрація дійшла висновку, що міст Патона через річку Дніпро у Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше установлених обмежень.

Зокрема, на мосту Патона встановлено такі обмеження:

заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

Міський голова Києва Віталій Кличко у вересні 2020 року анонсував якнайскоріший початок робіт з реконструкції моста Патона. З моменту введення мосту в експлуатацію у 1953 році його ремонт здійснювали лише один раз – у 2004 році провели демонтаж трамвайних колій і оновили дорожнє покриття. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися тільки на окремих ділянках мосту.

Реконструкція повинна була початись одразу після завершення проєктних робіт і коштувала б близько 7 мільярдів гривень. Очікувалося, що реставрація буде проведена до кінця 2025 року, однак вона навіть не почалася.

У 2023 році Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планувала оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні того ж року.

Своєю чергою у Міністерстві розвитку громад та територій України заявили, що утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Євгена Патона, який перебуває у аварійному стані, відповідальність виключно міста Києва.