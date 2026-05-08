Київ втратив 2,5 млн грн на ремонті Південного мосту: прокуратура знайшла винного

південний міст
Ремонт Південного мосту коштував бюджету зайвих 2,5 млн/skyandmethod.com

Київська міська прокуратура викрила факт службової недбалості під час проведення протиаварійних робіт на Південному мосту. Підозру отримав посадовець КП “Київавтошляхміст”, чиї дії призвели до втрати мільйонів гривень зі столичного бюджету.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Суть порушення 

За даними слідства, посадовець відповідав за контроль якості та перевірку обсягів робіт з ремонту стелі та консолей естакади мосту. Ремонт тривав із грудня 2024 року по серпень 2025 року.

Посадовець не забезпечив перевірку відповідності здійснення монтажу та демонтажу індивідуальних сталевих підтримуючих конструкцій.

Фактично він прийняв роботи, не перевіривши чи дійсно вони виконані у повному обсязі.

Мільйонна переплата з бюджету

У результаті "Київавтошляхміст" перерахував зайві 2,5 млн гривень за послуги, які фактично не були надані.

Факт переплати та завдання збитків бюджету Києва підтвердила судова економічна експертиза.

Дії комунальника кваліфікували як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Наразі триває слідство, щоб встановити всі обставини несумлінного ставлення посадовця до своїх обов’язків.

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Прогнозується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки. Замовником виступає КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Очікувана вартість робіт становить 22,9 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб